2018年に63歳で亡くなった歌手の西城秀樹さんの楽曲が、13日からサブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで配信されることが決定しました。

今年でデビュー55年目に突入する西城さん。毎年行われるフィルムコンサートツアーは超満員で、ファンクラブ会員は今も増え続けるなど、絶大な人気を誇ります。

今回、西城さんの71回目の誕生日にあたる4月13日に、主要音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサイトでの配信が決定。

今回『HIDEKI SINGLES Vol.1』として配信されるのは、1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲。

『YOUNG MAN（Y.M.C.A.）』や『激しい恋』『情熱の嵐』『ブーメラン・ストリート』『傷だらけのローラ』『ブーツを脱いで朝食を』『ブルースカイブルー』『眠れぬ夜』など、数々のヒット曲が配信されます。

また、5月16日からは第2弾として、1983年の『ギャランドゥ』をはじめ、『抱きしめてジルバ−Careless Whisper−』なども配信される予定です。