「シャワーも一緒にする夫婦」の臨月ビキニ姿が話題

恋愛リアリティ番組『ハートシグナル4』で一躍脚光を浴びたインフルエンサー出身のキム・ジヨンが、ベトナムで幸せなマタニティ旅行中の近況を伝えた。

【写真】「夫と一緒にシャワー」発言に賛否…授かり婚の韓国インフルエンサー

最近、自身のSNSに「ニャチャン Day1-2」と綴り、数枚の写真を投稿した。青い海を背景にゆったりと過ごす姿が収められており、中でも青いビキニを着用して臨月のお腹（Dライン）を堂々と披露したカットが注目を集めている。

(写真=キム・ジヨンInstagram)

彼女は今年2月、読書会コミュニティ『トレバリ』の創業者であるユン・スヨン代表と結婚した。当初4月に予定していた挙式を妊娠の報告とともに前倒しし、多くの祝福を受けた経緯がある。

なお、キム・ジヨンは2023年にチャンネルAの『ハートシグナル4』に出演し、人気を博したキャビンアテンダント出身のインフルエンサー。今年2月に結婚した夫のユン・スヨン氏は6歳年上の実業家で、読書会コミュニティ「TREVARI（トレバリ）」の代表を務めている。二人は結婚と同時に親になるという重なる慶事を迎え、多くの祝福を受けている。

(写真=キム・ジヨンInstagram)

最近ではSBSのバラエティ番組『同床異夢2−君は僕の運命』に夫婦で出演し、新婚生活をありのままに告白した。番組内での「夫と一緒にシャワーを浴びる」という大胆な発言は、大きな話題を呼んだ。