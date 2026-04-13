adidas Originals リングウォッチ新作♡指先で楽しむ新スタイル

アクセサリー感覚で楽しめる新しい時計が登場♡adidas Originalsから、話題のリングウォッチが発売されます。指先で時間を確認する新しいスタイルは、ストリートファッションにもぴったり。デザイン性と実用性を兼ね備えた、今注目のアイテムをチェックしてみてください♪

新感覚リングウォッチ♡

「DIGITAL TWO RING」は、80年代のデジタルウォッチをベースにしたミニマルデザイン。

ケースサイズは約20mmとコンパクトながら、存在感のあるフォルムが魅力です。指先で時間を確認できるため、腕時計とは違ったスマートな使い方が楽しめます。

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カラー＆商品詳細

カラーはゴールドとシルバーの2種類。ゴールドは17,600円（税込）、シルバーは16,500円（税込）。

サイズは最小11号から対応し、エクスパンションバンドでフィット感を調整可能。ステンレス素材で高級感もあり、アクセサリーとしても活躍します。

機能性も充実

ムーブメントはデジタル表示のクオーツ、3気圧防水仕様で日常使いにも安心。

視認性の高いシンプルな表示で、必要な情報をすぐ確認できるのもポイントです。ストレスフリーな着け心地で、長時間の使用にも適しています。

ベースモデルもチェック

元となる「DIGITAL TWO」腕時計はゴールド・シルバーともに13,750円（税込）。

ケースサイズ36mmで、GMTやカレンダー、ストップウォッチなど多機能を搭載。リングウォッチと合わせて楽しむのもおすすめです。

新しい時間の楽しみ方

adidas Originalsのリングウォッチは、ファッションと機能を融合させた新しいスタイル♡アクセサリーとしても使えるデザインで、コーディネートのアクセントにもぴったりです。

日常を少し特別にしてくれるアイテムとして、ぜひ取り入れてみてください♪