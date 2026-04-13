“グラビア界期待のニューヒロイン”溝端葵＆高野真央、ファン感涙のコラボグラビア 『FRIDAY GOLD 2026 Spring』で巻頭30P
グラビア界で注目を集める溝端葵（24）と高野真央（22 ※高＝はしごだか）が、13日発売のグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』で表紙と巻頭を飾る。2025年末から2026年2月にかけて掲載された人気グラビアを厳選した一冊で、2人によるコラボレーションが大きな見どころとなる。
【写真】”あお・まお”、美ボディで見せるキュートな”化学反応”
溝端と高野は、ともにデビュー後に急速に知名度を高め、各誌のグラビアで活躍を続ける新世代の存在。本作では初のペアグラビアに挑み、巻頭30ページにわたってその魅力を展開する。公開されたビジュアルでは、2人の自然体の表情や息の合ったポージングが印象的で、フレッシュさと親和性を兼ね備えた仕上がりとなっている。
誌面では、“あお・まお”コンビとしての相乗効果が際立つ構成となっており、それぞれの個性が重なり合うことで新たな魅力を引き出している。撮影の裏側を収めたメイキング映像と連動した内容となっている点も特徴で、写真と映像の双方から2人の表現を楽しめる。
また本作には、特別付録として105分に及ぶメイキングDVDが付属。誌面では見られない素顔や撮影の過程を収録し、ファンにとっては見逃せない内容となっている。グラビア界の“ニューヒロイン”として期待される2人が生み出す化学反応に注目が集まりそうだ。
【写真】”あお・まお”、美ボディで見せるキュートな”化学反応”
溝端と高野は、ともにデビュー後に急速に知名度を高め、各誌のグラビアで活躍を続ける新世代の存在。本作では初のペアグラビアに挑み、巻頭30ページにわたってその魅力を展開する。公開されたビジュアルでは、2人の自然体の表情や息の合ったポージングが印象的で、フレッシュさと親和性を兼ね備えた仕上がりとなっている。
また本作には、特別付録として105分に及ぶメイキングDVDが付属。誌面では見られない素顔や撮影の過程を収録し、ファンにとっては見逃せない内容となっている。グラビア界の“ニューヒロイン”として期待される2人が生み出す化学反応に注目が集まりそうだ。