天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

* * * * * * *

長政の裏切りで戦況が一変

大河ドラマ『豊臣兄弟！」第14話は「絶体絶命！」。

元亀元年（1570）4月、織田信長は越前国（現在の福井県）の金ヶ崎城（敦賀市。城主は朝倉中務大輔）を攻め、これを攻略します。

しかしその直後に舞い込んできた、北近江の浅井長政が信長を裏切ったとの知らせに戦況は一変します。

いわゆる「金ヶ崎の退き口」です。

謀反を受け入れられない信長

長政は小谷城を居城とし、信長の妹・お市を娶っていました。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

浅井は縁者であり、北近江の支配を任せていたため、裏切るはずはないと信長は思っていたようです。

信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記『信長公記』によると、当初信長は長政裏切りの情報を信じなかったとあります。

ところが方々から長政の裏切りは「事実」との知らせが入り、さすがの信長も「是非に及ばず」と言って、撤退の覚悟を示すのでした。

「謀反すべき理由もない」

ちなみに『信長記』（江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵が記した信長の伝記）にも、長政の裏切りを信じようとしない信長が描かれています。

「歴然たる縁者なので、謀反すべき理由もない。虚説だ」と言うのです。

同様の記述は、江戸時代初期に成立した『織田軍記』（著者・遠山信春）にも「長政は縁者であるから裏切るはずはない」との言葉が残っています。

しかし結局、長政の裏切りは事実との知らせが再三入ってきたので、信長は撤兵を決意することに。

“老人”の助言で撤退を決意

興味深いのは、信長が耳を傾けた相手です。

それは、梟雄として知られる松永久秀でした。

「越前には難所が多く、今後、容易く攻め入ることはできない。また味方の死傷者も多い。よって一先ず凱旋すべし」という助言に従い、撤兵の決意を固めたといいます。

「尤もである。老人（久秀）の意見に従い、この度は凱旋すべし」と信長は納得し、撤退したというのです。

この逸話は創作の可能性が高いですが、諸書を見るに信長は縁者である浅井長政のことを余程、信頼していたことがわかります。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）