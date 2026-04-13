◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 6-5 広島(12日、横浜スタジアム)

決勝2ランのDeNA・度会隆輝選手が喜びを語りました。

7回、チームが同点に追いついてなおも2アウト2塁のチャンスで代打起用された度会選手は、初球のストレートを振り抜きライトへ第2号勝ち越し2ラン。右手で高々とガッツポーズを見せました。

「なにがなんでも打つぞという気持ちで打席に入ったので、それが結果としてホームランになってすごくうれしいです」と答えた度会選手。打った瞬間の手応えは「いい角度が付いたので『行ってくれ！』という思いが強かったが、(入って)うれしかったです」と笑顔を見せました。

同じイニングには宮下朝陽選手がプロ初アーチ、勝又温史選手が同点タイムリー2ベースを放ち、その勢いを持って打席に入りました。「それまでは自分の準備に徹していたが、2人がすごくいい流れを持ってきてくれた」とチームメートに感謝しました。

代打の心得を「先輩からいろいろなお話を聞いた」と話し、「『代打は試合で1打席しかチャンスがない』と。マインドセット的には“前に飛んだら勝ち”ぐらいの気持ちで、死に物狂いで打席に入っている」と明かします。

この日打てた要因には「準備を大事にしている。今やるべき事をルーティン化できているのが今日につながったんじゃないかと」と答え、「これからもしっかり準備して最高の結果を出せるように」と意気込みました。