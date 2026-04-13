歌手・俳優のジュディ・オングさん（76）が12日、都内でコンサート『Glamorous Jazz Night』を開催。開演前に取材に応じ、大ヒット曲『魅せられて』への思いについて明かしました。

2026年で歌手生活60周年を迎えるジュディ・オングさん。10月には5000人を動員予定の記念コンサートを開催予定です。これまでの活動について、ジュディ・オングさんは「すごい月日を歌ってきたなって、本当に思います。でもね、間ちょっとお休みしたりする時もあったので、体大切だなと思いました」と語りました。

■代表曲『魅せられて』の難しさを明かす

ジュディ・オングさんの代表曲と言えば、1979年に発売された『魅せられて』。この楽曲は「いまだに、あの歌は緊張して歌わないと歌えない。舞台で歌う前には、一人でお部屋で3回か4回歌います。いい気持ちになって歌ったら、音痴になってしまう」といい、「気を抜いちゃいけない歌なんですよね」と、難しさを明かしました。

また、『魅せられて』の大ヒットの裏でこんな本音も。「普通だったら30万〜40万枚売れたらヒット曲。そういう曲も（『魅せられて』以外に）いっぱいあるんです、実は。でも、そういう曲が、“1曲お願いします”と言われると、必ず『魅せられて』になってしまう。その曲たちが、なかなか自分のコンサートじゃないとお顔を出すチャンスがない」と話し、「だから60周年は、色々な私のかねてずっと歌ってきたヒットソングを歌いたい」と意気込みました。

そして、「60年頑張ってこられた力の源は？」という質問に、「“聴いてますよ”という言葉をどこに行ってもいただけることが、めげていても“また歌おう”という気持ちになりましたね」と語りました。