◆米大リーグ カブス７ｘー６パイレーツ（１２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が、本拠のパイレーツ戦に「５番・右翼」で２試合ぶりに先発出場し３打数無安打も２四球がいずれも得点にからんで連敗阻止に貢献した。

第１打席から中飛、三ゴロ、空振り三振で迎えた８回。２点を追う場面で先頭打者として四球を選ぶと打線がつながって６―６の同点。９回は１死一、三塁でカウント１―２から粘って四球を選ぶと続くケリーが右中間にサヨナラ安打を放った。

パイレーツ戦３連敗を阻止しただけで無く、鈴木にとっても復帰後初白星となって、勝利の輪に飛び込んでいった。

鈴木はＷＢＣに日本代表侍として出場。東京ドームでの１次ラウンドでは２本塁打を放つなど、９打数３安打の打率３割３分３厘で主軸として存在感を示した。だが、３月１４日の準々決勝・ベネズエラ戦では１打席目に四球を選んで出塁。二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代。右膝後十字じん帯の軽度の損傷と診断されて開幕には間に合わず、負傷者リスト（ＩＬ）入りとなり、現地１０日からメジャーの出場選手登録されたばかりだ。

昨季は自己最多で日本人右打者史上最多となる３２本塁打。自身初のポストシーズンも経験し、飛躍の１年となった。今季は５年契約の５年目。鈴木にとって初勝利にようやくシーズンが始まった感がある。