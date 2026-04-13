残り10分で試合は振り出しへ#ミッチェル の冷静な折り返しから#マテタ が頭で叩き込む!

フィオレンティーナ戦に続いてゴール⚡️



プレミアリーグ第32節

⚔️クリスタル・パレス v ニューカッスル

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