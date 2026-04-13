鎌田大地は途中出場から同点ゴール演出、クリスタル・パレスは先制許すも終盤マテタ2発で逆転勝利
[4.12 プレミアリーグ第32節 クリスタル・パレス 2-1 ニューカッスル]
プレミアリーグは12日に第32節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはニューカッスルに2-1で勝利。ベンチスタートの鎌田は後半31分から出場し、同点弾を演出する。逆転勝利に大きく貢献した。
UEFAカンファレンスリーグでは準々決勝まで勝ち残るパレス。9日にはフィオレンティーナに先勝し、16日には敵地で第2戦を迎える。今節は鎌田がベンチスタートとなった。
パレスはニューカッスルに先制を許す。前半43分、右サイドのクロスからFWウィリアム・オスラにゴール前で合わせられ、体勢を崩しながらもゴールを決められた。
追いかける展開となったパレスは前半を0-1で折り返すと、後半20分にはMFアダム・ウォートン、FWイスマイラ・サール、FWジャン・フィリップ・マテタを投入。さらに31分には鎌田も出場させた。
すると、交代策が的中する。後半35分、左サイドの攻撃から鎌田がピッチ中央でパスを受け取り、右サイドに展開。MFダニエル・ムニョスのクロスを最後はマテタが押し込んだ。
終盤に1-1と試合を振り出しに戻したパレスは、さらに後半アディショナルタイム4分過ぎにPKを獲得。マテタがキッカーを務め、PKを確実に成功させる。2-1と試合をひっくり返し、逆転勝利を飾った。
プレミアリーグは12日に第32節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはニューカッスルに2-1で勝利。ベンチスタートの鎌田は後半31分から出場し、同点弾を演出する。逆転勝利に大きく貢献した。
UEFAカンファレンスリーグでは準々決勝まで勝ち残るパレス。9日にはフィオレンティーナに先勝し、16日には敵地で第2戦を迎える。今節は鎌田がベンチスタートとなった。
追いかける展開となったパレスは前半を0-1で折り返すと、後半20分にはMFアダム・ウォートン、FWイスマイラ・サール、FWジャン・フィリップ・マテタを投入。さらに31分には鎌田も出場させた。
すると、交代策が的中する。後半35分、左サイドの攻撃から鎌田がピッチ中央でパスを受け取り、右サイドに展開。MFダニエル・ムニョスのクロスを最後はマテタが押し込んだ。
終盤に1-1と試合を振り出しに戻したパレスは、さらに後半アディショナルタイム4分過ぎにPKを獲得。マテタがキッカーを務め、PKを確実に成功させる。2-1と試合をひっくり返し、逆転勝利を飾った。
残り10分で試合は振り出しへ#ミッチェル の冷静な折り返しから#マテタ が頭で叩き込む!— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 12, 2026
フィオレンティーナ戦に続いてゴール⚡️
プレミアリーグ第32節
⚔️クリスタル・パレス v ニューカッスル
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