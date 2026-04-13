◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-5広島(12日、横浜スタジアム)

7回に同点タイムリーツーベースヒットを放ったDeNAの勝又温史選手が喜びの気持ちを語りました。

勝又選手は2018年にドラフト4位で投手としてDeNAに入団。しかし2021年オフに戦力外となり、その後は野手に転向して育成契約を結び、2023年11月に再び支配下登録を勝ち取りました。

勝又選手は昨季1軍デビューしプロ初ヒットをマーク。今季はこの日が1軍初出場となり「8番・ライト」に入ると、7回2アウト2塁で迎えた第3打席に同点タイムリーツーベースヒットを放ちました。チームはその後勝ち越し、連勝を飾りました。

勝又選手はプロ8年目で初めてヒーローとして呼ばれ、「もう心の底から嬉しくて、まさかバッターとしてここに立つと入団したときは思ってなかったので、今までの頑張りが少しでも報われて良かったなと思います」とコメントしました。

自身へ向けられたファンからの大きな拍手に「試合中もなんですけど、自分の耳で聞いても音割れしちゃうくらい歓声がすごくて、こんな素晴らしい場所で大好きな野球ができるってことは本当に心から嬉しい、感謝でいっぱいです」と喜びと感謝の気持ちを伝えました。

タイムリーヒットについては、「決してきれいなヒットじゃなかったんですけど、気持ちと根性で、野球の神様が見ていてくれたのかなと思うぐらいの、落ちてくれたので本当に良かったです」と振り返りました。

プロ生活でのこれまでの支えについては、「ファームの生活がすごく長いんですけど、雨の日も暑い日も変わらず『かっちゃん頑張れ』って応援してくれるファンの方のおかげで僕が今まで頑張ってこられたので、ここで活躍することが一番の恩返しだと思うので、これから頑張ります」と話すと、ファンから大きな拍手が起こります。

今後の戦いに向けては「まだまだ試合は続く日々がありますし、外野手の層はすごく厚いので、1日1日命をかけて頑張ります」と力を込めました。