櫻井翔“主宰”が壁をぶち壊す一手を表現 『真剣遊戯！THEバトルSHOW』ポスタービジュアル公開
5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務める、20日スタートのフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）のポスタービジュアルが公開された。櫻井を主宰に迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。それぞれのプライドを背負い、絶対に負けられない合戦が幕を開ける。
【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔
櫻井は、MCとして時に各軍の士気を上げ、時にプレッシャーをかけ、挑戦者の感情や人間性を浮き彫りにしていく。さらに、両軍の助っ人としてゲームに参加する番組オリジナルのシステム“櫻井チャンス”も発動。各軍1回のみ使える“助っ人タイム”をどこで使うか…両軍の戦略と櫻井の活躍が勝負の鍵に。果たして櫻井は勝利の立役者になれるのか、あるいは爆笑をかっさらう展開になるのか。
いよいよ遊戯の開幕を来週に控えたタイミングでポスターが完成。これまでのゲームバラエティー番組とは一線を画す同番組が、フジテレビの新たなバラエティーのページを創るべく“勝負ごとに本気で取り組む姿＝真剣遊戯”を表す一手を表現。今をぶち壊し新しいステージへ進んでいく番組の勢いを全面にアピールした一枚が完成した。
ポスターの勢いそのままに初回放送では出演者全員が全力で遊戯を楽しむ姿を届ける。無作為に出現する敵を剣を使って退治する遊戯“忍者斬りパニック”や、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”など、瞬発力や集中力、知力が試されるゲームで遊び尽くす。
さらに番組公式SNSもスタート。今後、主宰櫻井だけでなくバラエティーに富んだゲストたちの真剣遊戯する姿も公開予定。
櫻井は、MCとして時に各軍の士気を上げ、時にプレッシャーをかけ、挑戦者の感情や人間性を浮き彫りにしていく。さらに、両軍の助っ人としてゲームに参加する番組オリジナルのシステム“櫻井チャンス”も発動。各軍1回のみ使える“助っ人タイム”をどこで使うか…両軍の戦略と櫻井の活躍が勝負の鍵に。果たして櫻井は勝利の立役者になれるのか、あるいは爆笑をかっさらう展開になるのか。
いよいよ遊戯の開幕を来週に控えたタイミングでポスターが完成。これまでのゲームバラエティー番組とは一線を画す同番組が、フジテレビの新たなバラエティーのページを創るべく“勝負ごとに本気で取り組む姿＝真剣遊戯”を表す一手を表現。今をぶち壊し新しいステージへ進んでいく番組の勢いを全面にアピールした一枚が完成した。
ポスターの勢いそのままに初回放送では出演者全員が全力で遊戯を楽しむ姿を届ける。無作為に出現する敵を剣を使って退治する遊戯“忍者斬りパニック”や、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”など、瞬発力や集中力、知力が試されるゲームで遊び尽くす。
さらに番組公式SNSもスタート。今後、主宰櫻井だけでなくバラエティーに富んだゲストたちの真剣遊戯する姿も公開予定。