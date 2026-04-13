実力派アイドルグループが正真正銘“バズり”ヒット曲をフル尺披露。生放送で魅せた圧巻のパフォーマンスにSNSが沸いている。

【映像】“すごい角度”の足上げで「盛れミ」フル尺披露

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送された『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に、人気アイドルグループのJuice=Juiceが出演した。

各種SNSでの再生数が5億回を超えるヒット曲「盛れ！ミ・アモーレ」をフル尺で披露。パワフルな歌声と腰振りダンス、そして豪快な足上げパフォーマンスで会場を沸かせた。楽曲の反響について「実際に私の家族とかお友達も『アモーレ』って口ずさんでくれて、すごく流行ってるんだなという実感が湧いています」と語ったとおり、会場からも「盛れ！」と力強いレスポンスが飛んでいた。

SNSやABEMAで視聴したファンも「ホンモノきました」「レベルが違う」「盛り上がってめっちゃ楽しかった！」「ゆめちゃんの着火、サイコーだった！」「演出もカメラワークも最高でした」と大絶賛のコメントが並んでいた。