「広島５−６ＤｅＮＡ」（１２日、横浜スタジアム）

広島が痛恨の逆転負けを喫して３連敗となった。これで借金も２に拡大。一時は４点をリードするも七回に先発・床田寛樹投手（３１）と２番手・森浦大輔投手（２７）が２人合わせて４点を失い、試合をひっくり返された。今季７敗目にして七回以降の逆転負けは早くも４度目。新井貴浩監督（４９）は継投の場面について言及し、森浦の起用法などを再考する可能性を語った。

ダメージの大きな敗戦が積み重なっている。左翼席を赤く染めた鯉党は沈黙。ＤｅＮＡファンの歓声を背にカープナインは力なくベンチ裏へと引き揚げていった。勝利への道筋はもろく、瞬く間に打ち砕かれた。勢いづいた相手に対抗する術はなく、厳しい現実をまたしても突きつけられた。

４−２で迎えた七回２死から悪夢が広がった。テンポ良く腕を振っていた先発・床田がドラフト３位・宮下（東洋大）に一発を被弾。１点差に詰め寄られると、続く蝦名に二塁打を浴びたところでベンチは継投を決断した。

新井監督は「球数にはまだ全然余裕があったけど、何かあったらすぐ行けるように、ブルペンにも準備するように言っていたので」と説明。床田は降板時で６５球だったが、「序盤から変化球が高かった」という投球内容も考慮して早めに動いた。しかし、２番手・森浦が勝又に左翼線に落ちる同点適時二塁打を食らうと、代打・度会に決勝の勝ち越し２ランを献上。わずか数分で４点を奪われ、のみ込まれていった。

結局、床田は６回２／３を７安打４失点。今季は自身初の開幕投手を務めたものの初星が遠く、「これだけ点をもらって勝てないってなったら、自分のせいかなとは思いますね」と責任を背負った。

森浦は２敗目となり、「準備はいつも通りできていた。その結果、打たれてしまったので…」と肩を落とした。守護神として臨んだ今季だが、２日・ヤクルト戦（神宮）と４日・阪神戦（マツダ）でセーブに失敗し、チームも敗戦。この日も厳しい結果となり、新井監督は「ちょっと本人もしんどいと思うから、そこはいろいろまた考えていきたい」とコメントし、起用法などを再考していく可能性をちらつかせた。

これで七回以降に逆転されての敗戦は今季４度目となった。攻撃面では４番に好調のモンテロを据えるなどの打線組み替えが奏功。四回までに４得点をあげ、快勝ムードも漂っただけに、もどかしさが募る。１４日からは敵地で中日との２連戦に臨む。開幕カードで３連勝した相手から、白星を重ねて勢いを取り戻す。