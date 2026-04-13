有村架純の姉・有村藍里35歳、ミニ丈のニット姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」
女優・有村架純の姉でタレント・有村藍里が、11日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ近影を披露すると、称賛の声が集まった。
【写真】有村架純＆藍里、仲睦まじい2ショットが「ほっこり」「可愛すぎる」（7枚）
1月には、2024年11月に発売したデジタル写真集「有村藍里 あいりのまま。 100ページ超え豪華版 withTALENTデジタル写真集」（講談社）のカットをInstagramにて公開した藍里。抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「あまりに風が強くて笑っちゃった 桜が散ってしまう」とつづり、ミニ丈ニットトップス姿の近影を投稿。ビフォーアフターショットを添えた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が多数寄せられている。
■有村藍里（ありむら あいり）
1990年8月18日生まれ。兵庫県出身。10代の頃から新井ゆうこの芸名でモデルとして活動。2017年には芸名を本名の有村藍里へ改名すると、2019年には美容整形を受けたことを明らかに。2021年にはアパレルブランド「rose bleue」を開設した。
引用：「有村藍里」X（@arimuraairi）、Instagram（@arimuraairi）
【写真】有村架純＆藍里、仲睦まじい2ショットが「ほっこり」「可愛すぎる」（7枚）
1月には、2024年11月に発売したデジタル写真集「有村藍里 あいりのまま。 100ページ超え豪華版 withTALENTデジタル写真集」（講談社）のカットをInstagramにて公開した藍里。抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「あまりに風が強くて笑っちゃった 桜が散ってしまう」とつづり、ミニ丈ニットトップス姿の近影を投稿。ビフォーアフターショットを添えた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が多数寄せられている。
1990年8月18日生まれ。兵庫県出身。10代の頃から新井ゆうこの芸名でモデルとして活動。2017年には芸名を本名の有村藍里へ改名すると、2019年には美容整形を受けたことを明らかに。2021年にはアパレルブランド「rose bleue」を開設した。
引用：「有村藍里」X（@arimuraairi）、Instagram（@arimuraairi）