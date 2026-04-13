◆関東大学サッカーリーグ２部 ▽第２節 城西大３―３流通経大（１２日・ＪＯＳＡＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＩＥＬＤ）

今季の初戦となった流通経大は、敵地で城西大に２―３で敗れた。この日のゲーム主将を務めた副主将のＭＦ西川楓人（４年）が取材に応じ、プロ内定への思いと、部の無期限活動停止中の葛藤を語った。

主にセンターバックを務める西川は、正確なロングフィードを武器に大阪・興国高時から世代屈指のＤＦとして活躍。高校時にセンターバックのコンビを組み、現在はＪ１柏への入団が内定している中大のＤＦ常藤奏（４年）も「楓人は僕らの代の顔だった」と明かしていた。１８５センチ、７９キロの強靱（きょうじん）な肉体を持ちながら、この日はボランチを務めるなど万能性も兼ね備える西川に、プロのスカウトも注目。最終的には今年１月の沖縄キャンプにも練習参加していたＪ１町田を選び、１０日には２０２６―２７年シーズンからの加入内定が発表された。

町田への加入を決めた要因の１つは選手個々の意識の高さ。町田にはＦＷ相馬勇紀ら、現役の代表クラスの選手も多くおり「すごい選手たちが一切手を抜かずに意識高くやっている。そのチームに入ればそういうところを盗めるし、吸収できる」。自身の成長のため、タレントぞろいの町田が最適な場所だと判断した。

「自分に全然足りていない部分が町田にはあった」とも話す。黒田剛監督が徹底的にこだわるプレーの“際”の部分、主将のＤＦ昌子源の「声だけで試合をまとめる」能力―。自身が武器とするパスでも、「１個１個のパスにメッセージがあった。１つ１つのプレーの質、１個１個考えているんだなと、すごい学べた」と振り返る。ＭＦ下田北斗から助言も受け、あえて自身がボールを持つことで相手を引きつけ、「自分の時間を作る」という引き出しも生まれた。

自身の進路も決まり一安心―ではなく、この１か月は葛藤の時間だった。３月上旬、部員５人による大麻の使用疑いが発覚し、大学はサッカー部への無期限活動停止措置を発表した。西川に話が伝わったのは、大学が発表する前の２月２８日。当時、関東大学選抜Ａの一員として、愛知・刈谷で開催されていたデンソー杯に参加しており、Ｕ―２０全日本大学選抜との試合のハーフタイム中、同大会に参加していた同僚から初めて伝えられた。

デンソー杯が終わり寮に戻ると、そこから外出禁止の待機期間が続いた。しばらくして、大阪の実家に一度戻った。いつ終わるか分からない活動停止への不安は募り、「（活動が）出来ていない期間は現実を受け入れられなかった。ラスト１年、４年生で頑張ろうとなっていたので、ずっと受け止められなかった」と、素直な心の内を明かす。

周囲との立場の差にも難しさを感じた。自身はＪ１クラブ内定の称号を得たが、大多数はまだ進路が決まっておらず、連絡を取り合う中で、将来への不安の声も聞こえてきた。自身がやるべきことは何か―。「自分のためではなくて、４年生のために、下級生のために、ということを今はずっと考えている」。他の人より恵まれた立場にいるからこそ、責任感がより一層強まった。

今月１日に活動停止の措置が一部解除されると、８日には対外試合への参加も認める完全な解除に切り替わった。第１節は不参加で不戦敗となったが、第２節からは参加。この日まで９０分の実戦の練習をしていなかったことから、チーム全体でまだ連係面とフィジカル面が仕上がっていない場面が所々で見られたが、「ここで９０分出来きたのはめちゃくちゃ良かった。疲れたが、めちゃくちゃ幸せだった」と、喜びをかみしめた。

今夏からＪリーグは秋春制に変わり、新シーズンは大学のリーグ戦の途中から始まる。しかし「絶対に（部を）途中で抜けることはない。最後まで絶対に戦いきろうと自分の中では思っている」と、大学４年間はやりきる方針だ。「去年は、自分が全試合に絡んで２部降格という結果になってしまった。そこの責任は取らないとダメかなと。優勝して１部昇格というのは絶対。日本一という目標もあるので、そこを達成できるように、自分がまず動いて、発信してやらないとダメだと思っている」。自分のためではなく、チームのため。葛藤を経て芽生えた強い意志と責任感を胸に、西川の大学最後の１年がようやく始まった。（浅岡 諒祐）