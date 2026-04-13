◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

第８６回桜花賞は１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、１番人気のスターアニスが勝利を飾った。阪神ＪＦ・ＧＩを制した２歳女王は、４か月ぶりでも強さは健在。直線早めに力強く抜け出し、１冠目をゲットした。高野友和調教師（５０）＝栗東＝は、クラシック初勝利。

近いようで遠かった勲章だ。高野調教師はショウナンパンドラ、レイパパレ、スタニングローズ、ナミュール、ジャンタルマンタルとＧ１馬を手がけているが、クラシックは初制覇。「クラシックはやっぱり重いですね。僕なんかがクラシックを勝つとはという思いもあります」と謙遜しながら、うれしさに浸った。

阪神ＪＦからの直行参戦はすぐに決まったわけではなく、想定より回復が遅かったためだ。「エネルギーを充満させた状態の方がいい仕上がりになるという判断を、牧場の人とさせていただきました」。これが英断だと示す完勝。「自分で管理していながらも、本当に強いなと思いました」と感服した。

オークスで２冠を狙うかマイル路線か。今後は未定だが、「性格と調教の感触と、今まで見てきたレースのパフォーマンスから、もう少し延びてもやれそう」と距離延長への手応えはある。「信じていたけど、びっくりしました」。指揮官にこう言わしめる優等生なら、可能性は無限大だ。

（水納 愛美）