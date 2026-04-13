現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）が１２日放送の日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）にスタジオ生出演した。

冒頭で番組の日曜解説者を務める元阪神の赤星憲広氏から花束を贈られ、笑顔で受け取った坂本さん。ＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也に「なんか赤星さんに会いたかったんですって？」と問われた坂本さんは「あの〜幼稚園の時によく甲子園に行って阪神を応援していて、赤星さんがいた時代が大好きでめちゃくちゃ応援していました」と答えた。

うれしそうに口元が緩む赤星氏の隣で上田が「赤星さんのファンでいらした？」と再び尋ねると、坂本さんは「はい…あ、あ…はい」と戸惑いながら一応肯定。すると上田は「赤星さんの時代の阪神が好きだったんですね！決して赤星さんが好きだったわけではないんですね」と確認。坂本は「そうです！でも（赤星さんも）好きです」と釈明し「はははは！」と口を大きく開けて笑った。

これに上田は「赤星さんの方は『ファンなんですか？ホンマですか〜？』って本番までドキドキしてたの」と本番前の様子を暴露。赤星さんも「そうですよ！めちゃくちゃドキドキしてた。ありがとうございますって言いかけましたよ！」。これには坂本さんはやはり大笑いだった。

また現在は阪神とオリックスの両チームを応援しているという坂本さん。上田は「今ね、あまり分からないかもしれないですけど、赤星さんはかなりへこんでます」と代弁。坂本さんは「すいません！ヤバイ、どうしよう」と言い、スタジオ出演者らは大爆笑していた。