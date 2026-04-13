〈会社の制服で放尿する姿がネットに…たった一度の「立ちション」で人生が詰んだ独身男性の“残酷すぎる末路”〉から続く

「夫の介護だけはごめんだ」――そう考えて熟年離婚に踏み切った59歳の女性。離婚後の生活の頼みの綱は、2007年に導入された「年金分割制度」で夫の厚生年金を分けてもらうことだった。しかし、いざ年金事務所へ行くと……。

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ここでは、永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』の一部を抜粋。熟年離婚で女性が遭遇したまさかの事態を紹介する。



写真はイメージ ©GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート

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熟年夫婦が破綻するケースが増えている要因

「人口動態統計」（厚生労働省）によると、同居期間20年以上の夫婦の「熟年離婚」の離婚数全体に占める割合は、2023年で23.5％と、過去最高となっている。ちなみに、1980年は7.7％である。昨今の熟年離婚の多さが実感できるだろう。

熟年離婚が増えている大きな要因は、平均寿命が延びている中、定年後の夫婦での生活が長くなり、価値観の違いや生活スタイルの不一致が顕在化することが挙げられる。さらに離婚というものが「普通のこと」となり、後ろめたさを感じる人が少なくなったことも大きい。

また、共働き世帯の増加や年金分割制度の導入により、女性が経済的に自立しやすくなった側面もある。

年金分割制度とは、離婚した際に「夫婦で築いた厚生年金の報酬比例部分」を分割できる制度で、2007年4月に導入された。この制度が、熟年離婚が増えた一因ともいわれている。

熟年離婚は、女性から切り出すケースが多い。三重県に住む59歳の女性もそうであった。自ら夫に「離婚したい」と伝えた。

「夫の介護はごめんだ」と離婚

この女性の場合、50代前半に結婚したが、5年間一緒に暮らして、どうしても価値観の違いを解消できなかった。

しかし、お金のことを考えると、離婚を切り出すことができなかった。熟年離婚は老後が迫っている中でするため、経済力や貯蓄が十分でないと難しい。しかし、女性は、年金分割制度の導入により「何とかなる」と離婚を決意したのであった。じつはこの女性の場合、離婚の理由として、夫の介護をしたくない気持ちも強かった。夫とは同い年であったが、最近では夫の体力が目に見えて衰え、近い将来自分が夫を支える可能性もあると感じていたのだ。それだけはごめんだ――。

夫には一切の非がない。

それだけに夫は「この家は僕が買ったわけだし、僕が住むよ。そして今後、資金援助はしない」と言った。「わかった」と、女性は答えた。

年金分割制度にひそむ大きな落とし穴

離婚の手続きが終わり、一段落すると、女性は年金分割制度の説明を受けに年金事務所に出向いた。そこで、こう説明された。

「年金分割制度は、厚生年金の部分のみで、国民年金には適用されません。それと、厚生年金については元夫が加入していた40年間ではなく、あなたと婚姻していた期間の5年間のみが適用されます」――。

女性は真っ青になる。それでは、月数万円程度にしかならないからだ。しかも、である。

女性はずっとフリーランスで働いていたため、自身の厚生年金はゼロであった。

さらに国民年金についても「こんな制度、私が定年になる頃には破綻しているはず」と、保険料を支払ってこなかったのである。

女性は、「夫婦で貯めた貯金や保険」については元夫から半分受け取っていたため、懐には現時点で1000万円程度ある。

しかし、現在住むマンションは家賃8万円で、月20万円の支出があるため、5年程度で底をつく計算となる。

悠々自適な暮らしなどかなうはずもなく、女性は今週5日、介護施設で働いている。そして日々「病気になったら、私はどうなってしまうのだろう？」という不安に苛まれている。

〈「タダ同然で2500万のマンションが君のものに！」元同僚の誘いでワンルーム投資に手を出した30代男性が“1500万円の負債”を抱えるまで〉へ続く

（永峰 英太郎／Webオリジナル（外部転載））