3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』に世間の関心が注がれている。見上愛と上坂樹里がW主演を務める本作は、明治という激動の時代に看護の道を切り拓いた2人の女性の友情を描く物語だ。第1週では、栃木の村でコレラが流行し、見上扮する主人公・一ノ瀬りんの父である信右衛門（北村一輝）が感染。放送開始からわずか4日で“退場”するという展開が視聴者に衝撃を与えた。

【写真】「歯を9本抜いて5、6本削って」「その後ずっと大変でした」前歯を見せて笑う北村一輝



北村一輝 ©文藝春秋

「いい父親ほど早死にする」という朝ドラのセオリー

信右衛門は、那須地域にあった小藩の元家老。家老といえば、家臣の中でも最重職だが、明治維新を前に自ら職を辞して農家に転じた役柄だ。畑仕事の合間に句を嗜み、娘たちにも学問を授ける聡明で穏やかな父親だった。

朝ドラには「いい父親ほど早死にする」というセオリーがある。特に直近の作品は、いい父親が名言を残し、早々に退場するケースが多い。『あんぱん』では、加瀬亮演じる結太郎がヒロイン・のぶ（今田美桜）の幼少期に「女子も遠慮せんと、大志を抱け」と伝えた直後、出張先で病死した。

続く『ばけばけ』では、ヒロイン・トキ（郄石あかり）の育ての父である司之介（岡部たかし）こそ最終話まで生き残っていたものの、堤真一演じる実父の傳は第3週に退場。傳が何気なくこぼした「怪談とは、怖いだけでなく寂しいものよう」という台詞には、トキが怪談に惹かれる理由が詰まっている。

信右衛門もまた、「一時の風に流されず己が頭で考え、行く先を決めるのが大事だ」「学ぶことはときに世を渡る翼となり、身を守る刀になる」「生きろ、りん。お前はきっとやさしい風を起こせる」など、物語全体を包み込むような数々の名言を残して去っていった。キャスティング的にも、熟練俳優の力で一気に視聴者を引き込もうという狙いがあるのだろう。実際、北村の重厚で熱のある芝居は2週以降も視聴を継続させる動機になったのではないだろうか。

新宿二丁目通い、前歯9本抜き…徹底した役づくり

確かな演技で物語を牽引した北村は、両親の影響で幼少期からの映画好き。タイロン・パワー主演の『海の征服者』を観て海賊への憧れと、世界中を回りたいという思いから商船高専に進学するも途中で自主退学し、もう一つの夢だった俳優の道を志した。19歳で上京後、あらゆるオーディションを受けるが、箸にも棒にもかからず、海外を放浪していた時期も。

そんな北村の転機となったのが、1997年公開の映画『鬼火』への出演だ。この作品でゲイバーのママを演じるにあたって、新宿二丁目に通い詰めた北村は説得力溢れる芝居でインパクトを残した。その実力が高く評価され、以降は『新・悲しきヒットマン2』『岸和田少年愚連隊 血煙り純情篇』『蘇える金狼』といったハードボイルド作品を中心に順調に出演作を増やしていく。

1998年には、『JOKER 厄病神』でチンピラを演じることになり、自らのイメージを役に落とし込むべく前歯を9本抜き、4本削るという暴挙に出た。その是非は一旦置いておくにしても、誰にでも出来ることではないし、役づくりへの情熱は半端ではない。

妥協のなさが、視聴者の胸を打つ

筆者は以前、北村が主演を務めたTVerオリジナルのミニドラマ『おっちゃんキッチン』の撮影現場を取材したことがある。その際、大衆食堂の店主を演じる上で自然な動作や振る舞いを模索し、スタッフと密なコミュニケーションを重ねる北村の姿が印象に残った。

『風、薫る』で信右衛門を演じるにあたってもコレラについて徹底的に調べ上げ、撮影の前から数か月かけて体重を落としたことをインタビューで語っている（※1）。また“言葉”が重要な役割を持つキャラクターのため、セリフの順番や方言の響きなど、細かな部分についても演出陣と現場で積極的に意見を交わしたそうだ。その妥協のなさが、視聴者の胸を打つ芝居に繋がっているのだろう。

同じ父親役でも、2019年放送の朝ドラ『スカーレット』で演じたヒロイン・喜美子（戸田恵梨香）の父・常治はダメ親父だった。酒飲みのお人好しで、すぐ人を助けるため、一向に借金が減らない。そのくせ一丁前に亭主関白な常治は最初こそ視聴者から批判を集めていたが、ぶっきらぼうにも娘たちへの愛情がダダ漏れな、不器用で憎めないそのキャラクターが北村の人情味溢れる芝居とともに少しずつ受け入れられていった。

悪役がこの上なくハマる北村一輝、プライベートでは…

『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（フジテレビ系）で妙演したお色気ムンムンの画家、『猫侍』（BSフジほか）でコミカルに好演した貧乏浪人、『わたしの宝物』（フジテレビ系）で肩の力を抜いて飄々と演じた喫茶店のマスターなど、幅広い役柄をこなす北村。その中でも妖艶でミステリアスな雰囲気を漂わせる彼は、悪役がこの上なくハマる。

特にNetflixシリーズ『地面師たち』で演じたチンピラ風情の詐欺師役は、「これ、ルイヴィトン！」という台詞とともに強烈な印象を残した。他にも様々なタイプの悪役を演じてきた北村だが、プライベートでは“いい人”として知られる。2024年には、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が焼き鳥屋で北村と遭遇、気さくに会話してくれただけでなく、お会計もさりげなく済ませてくれていたことを自身のXに投稿し、大きな話題に。

また2014年に『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）で「もしも失礼な子供がいたらどうする？」というドッキリを仕掛けられた際には、失礼な言動を繰り返す子供に対して寛大な態度で接していた。そんな北村はインタビューで「『あの人と一緒にいると、心地いいよね』と思われる人でありたいし、自分もそういう人と一緒にいたい」と語っている（※2）。徹底した役づくりに裏付けされた演技力と、誰に対しても心地のいいコミュニケーションを心がける人間力。それこそが、長年芸能界で活躍している理由なのだろう。

2月27日に公開された映画『木挽町のあだ討ち』では、物語の鍵を握る作兵衛を演じた北村。その鮮やかで奥行きある芝居には絶賛の声が相次いでおり、来年の「第50回日本アカデミー賞」で優秀助演男優賞にノミネートされるのではと早くも予想されている。それだけに信右衛門の早期退場は惜しまれるが、彼が残してくれた名言を胸に主人公たちの行く末を見守りたい。

参照

※1 https://www.steranet.jp/articles/112711

※2 https://ananweb.jp/categories/people/84775

（苫 とり子）