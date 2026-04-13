「刀のみなさまが少なからず動揺されるであろうお知らせがあります」

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3月31日午前6時頃、社内メールでこう語りかけたのは、「刀」の森岡毅CEO（53）だ。

独自のマーケティング理論でUSJを劇的なV字回復に導いた“再生請負人”の森岡氏。USJから独立後、2017年にテーマパーク事業などを手掛ける刀を創業した。

「昨今は苦境が報じられ、今年2月にはお台場の『イマーシブ・フォート東京』が開業からわずか2年で閉業。25年には企画・開発を自社で手がけるテーマパーク『ジャングリア沖縄』を開業するも、集客は伸び悩み、閉業危機に直面しています」（経済誌記者）



趣味は狩猟の森岡氏

資金調達の要が3月末に辞職すると、突如発表

そして――。刀に更なる激震が走っていた。

「刀の創業メンバーでCFO（最高財務責任者）を務める立見信之氏が、3月末に辞職すると、突如発表されたのです」（同前）

立見氏は1971年生まれ。三井物産やボストン・コンサルティング・グループを経て、2011年にUSJに入社する。

森岡氏の著書『心に折れない刀を持て』（ダイヤモンド社）によれば、USJでは経営企画部長として森岡氏の戦略策定をサポートする役割だった。さらに、退職間近の森岡氏に、

〈一緒に何か最高に面白いことできませんか〉

と、刀の起業を勧めた張本人でもあったとされる。

「今まで刀の財務面を支えてきた、森岡さんの最側近の1人です。『ジャングリア沖縄』を始めとするほぼ全ての大型テーマパーク事業において、資金調達を担当してきました」（同前）

最側近が送ったメールの中身

そんな立見氏の辞職は、森岡氏から全社員に宛てたメールによって明らかになった。冒頭の一文はその一節だ。4月2日には、全社員が参加するオンライン説明会が実施されたという。

「辞職は立見さん本人からの突然の申し出だそうですが、その理由は『意見の相違』と説明。さらに立見さんの『仲間を裏切る重大な背信行為』が確認されたため、執行部は慰留をしなかった、と知らされました。背信行為とは、刀の元社員が立ち上げた同業他社に協力したり、刀から社員を引き抜いたりしたことでした」（同前）

説明会で森岡氏は、時折声を詰まらせながら、こう語っていた。

「難しい判断でした。彼が刀のために達成してくれたことも、一緒に乗り越えてきたこともいっぱいある。ただ、彼はフェアネスやリスペクトという、刀の一番大事な価値観に激しく抵触してしまった」

突然の知らせに唖然とする社員たち。だが、さらなる驚きの展開が待っていた。別の社員が明かす。

「4月3日、立見さん本人から複数の社員個人に向けて、辞職に至るまでの経緯を綴ったメールが送られてきたのです」

「週刊文春」はそのメールを独自に入手した。そこには、ジャングリアでの迷走、立見氏が決別を決意した森岡氏の一言などが明かされていた――。

《この続きでは、社内メールの内容など立見氏と森岡氏が決別した経緯を詳しく報じている。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる。電子版では第1回、第2回、横浜テーマパーク計画編、ジャングリア追加融資編、担当記者による動画解説もあわせて公開している》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月16日号）