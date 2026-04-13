東京から1泊2日、もしくは日帰りでも充分に楽しめる行楽地。その海の代表が熱海だとすれば、山ならば軽井沢に決まっている。どちらも東京から新幹線に乗って1時間前後。先日熱海に足を運んだのだから、今度は軽井沢にも行ってみよう。

【写真多数】もはや別荘地だけではない…北陸新幹線「軽井沢」の“いま”を​写真で一気に見る

……と、そんな安易な考えで、うららかな春の陽気の中、北陸新幹線に乗ったのである。



北陸新幹線“山の奥のリゾート駅”「軽井沢」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

いまの軽井沢には何がある？

新幹線の中は、たくさんのお客で混み合っていた。半袖でもいいくらいに暖かい春休みの1日。長野か、北陸にでも出かけるのだろうか。大宮を過ぎるころには、もう空席はほとんど残っていなかった。

ところが、そんなお客の半分近くが軽井沢駅で降りてゆく。軽井沢といったら、避暑地のイメージが強い。だから春になったばかりのこの時期はまだオフシーズン。

そう思い込んでいたが、実際には季節を問わず人気の行楽地なのだ。そういえば、熱海にも夥しいほどの観光客がいましたね……。

ともあれ、たくさんのお客が大挙して降り立った軽井沢。ぞろぞろと階段を登り、ぞろぞろと改札口を抜けると、駅の南と北を結ぶ自由通路を右に左に分かれてゆく。

山の上にはスキーヤーの姿も

とりあえず右に向かう流れに乗って駅の外に出てみると……体がブルッと震えるほどに寒いではないか。東京が春うららといっても、山を越えた軽井沢はとてつもなく寒かった。

さすがに駅前には雪はもうなかったけれど、遠くに見える山の上のスキー場には何人ものスキーヤーの姿が見える。よくよく見てみれば、新幹線を降りたらダウンジャケットを着込んでいる人もいた。山の上の軽井沢、夏は東京よりもだいぶ涼しく、冬は東京よりもだいぶ寒い町なのだ。

そういえば、軽井沢駅よりもだいぶ離れた山の奥の別荘地で50年ほど前に起きたとある事件では、用意された弁当がカチコチに凍ってしまい、みんなカップヌードルで空腹をしのいだ……なんていう逸話も残っている。避暑のリゾート地は、春の訪れも遅いようである。

そんなことを言ってもいまさらどうすることもできないので、日差しが出てくれることを祈りながら町を歩く。

西武グループの施設がドカドカと…

軽井沢駅の南側。そこには、巨大な商業施設が広がっていた。軽井沢・プリンスショッピングプラザというらしい。

その奥にはプリンスホテルやその系列のゴルフ場もある。軽井沢駅南口はプリンスホテル、つまり西武グループが運営する一大リゾート地、というわけだ。

西武グループは、大正時代に軽井沢をリゾート地として大いに飛躍させた立役者でもあった。だから、駅の南側にはこれでもかというほど西武系列のリゾート施設が建ち並ぶ。商業施設はもともとゴルフ場の一部だったが、新幹線の開業を見据えて90年代にリニューアルしたという。

さらに、駅の北にあるバスターミナルにも、これまた西武系列、西武観光バスが発着している。軽井沢は、まるで西武の城下町、といったところだろうか。だからといって、ライオンズファンが多いかどうかはわかりません。

そんな西武バスが行ったり来たりするバスターミナルの脇、新幹線の線路沿いにも多くの人が集まっている商業施設があった。

かつては信越本線の線路があり、しなの鉄道が引き継いだのちは駐車場になっていた。そこを開発して軽井沢T-SITEという商業施設としてオープンしたのが今年の3月17日。つまりついこの間だ。

軽井沢を訪れる観光客の中には、開業間もない商業施設がお目当ての人も多いのだろう。

駅前だけで軽井沢を語るなかれ

と、こうして駅前の風景だけを見れば、軽井沢の観光客は駅前の商業施設ばかりに殺到しているのではなかろうか、と勘違いしてしまう。わざわざ新幹線に乗らなくたって、似たような商業施設ならば東京にいくらでもあるではないか、と。

が、もちろん軽井沢はそんな単純な町ではない。

バス乗り場にできた長い列

軽井沢T-SITEの脇のバス乗り場には、長い列が出来ていた。この駅からバスに乗り継いで行く先があるのだ。

さらに駅前から北にまっすぐ伸びる目抜き通りにも、そこそこの人が行き交っていた。レンタサイクルを借りた外国人のファミリーが幅が広くて歩きやすい歩道を颯爽と駆け抜けてゆく。

バスやレンタサイクルもいいけれど、ここは歩いて先を目指す。せっかくなので目抜き通りを北に向かって歩いてゆこう。

駅から離れるにつれて少しずつ観光客好きしそうな店が増えて、人通りも増してゆく。そして歩くこと20分ほど。ひときわ多くの人が集まり賑わっている交差点にぶつかった。行列が出来ている店がいくつもあって、さらに交差点の奥の商店街には熱海もびっくり、たくさんの人が行き交っていた。

ちょうど軽井沢駅からのバスが到着すると、これまたたくさんの観光客が降りてきて、商店街へと消えてゆく。きっと、クルマでここまでやってきて、近くの駐車場に停めて散策している人も少なくないに違いない。

ここは旧軽井沢銀座商店街、いわゆる“旧軽”と呼ばれる一帯だ。

軽井沢の中心はいまも昔もこの辺り

行列のできる店がいくつもあって、熱海と同じように若い女性のグループやカップルの姿も目立つ。が、外国人観光客については熱海よりも多いようだ。

旧軽銀座から脇道に入っても、味のある店が軒を連ねるリゾート地らしい町並。一筋南側の道沿いには、明治時代から続くという名門のテニスコートもあった。なんでも、上皇陛下もここでテニスをしたことがあるらしい。

テニスコートのすぐ近くには、「八田別荘」という海軍軍人の八田裕二郎が建てたという別荘も残っている。明治の半ば、日本人で初めての軽井沢の別荘なのだとか。

駅前から歩いて20分、バスに乗れば5分ほど。散策して、食べ歩きをして、飽きることのなさそうな旧軽銀座。“旧”などと付いているけれど、軽井沢の中心はいまも昔もこのあたり、なのである。

というのも、旧軽銀座の商店街はかつて東西の大動脈・中山道の一部だったのだ。それも、軽井沢宿という宿場町。江戸時代以前にも上州と信州の国境にして、碓氷峠を越える軽井沢は交通の要衝だった。

なぜ“日本有数の別荘地”に？

戦国時代には武田と上杉の争いの舞台となり、秀吉の小田原征伐では上杉・前田・真田の連合軍が軽井沢から碓氷峠を越えて北から関東平野に侵攻していった。

と、歴史に名を残す軽井沢だが、町として形ができあがったのは宿場町が整備された江戸時代。同じく浅間山の麓の宿場だった沓掛宿（現在の中軽井沢付近）や追分宿とともに浅間三宿などと呼ばれて賑わった。

明治に入ると国道が整備され、また1893年に信越本線が全線開通すると、宿場町の機能は失われて一時的に衰退してしまう。ところが、ちょうどその頃に北陸への布教旅行で通りすがったカナダ生まれの宣教師A・C・ショーが軽井沢をいたく気に入り、別荘を建てた。

以後、宣教師をはじめとする外国人のリゾート地として注目を集めるようになり、さらに徐々に日本人も別荘を構えるようになってゆく。亀屋ホテル（現在の万平ホテル）や三笠ホテルといった西洋流のホテルが軽井沢に現れたのもこの頃だ。

さらに大正時代に入ると、西武グループ（当時の国土計画）らによる本格的な開発も進み、商店街などが形成されてゆく。そうして、いつしか軽井沢は日本中、そして世界中に名を知られるリゾート地になっていったのである。

ただ、若い人でも気軽に海外旅行に行けるようになった1980年代以降は、別荘地としての存在感は薄れてしまう。

それでも北陸新幹線の開業や大型商業施設の開業もあって、いまでも東京に近いリゾート地としての地位はまったく揺らいでいない。それは、軽井沢駅で大挙して降りてゆくお客の数に表れているといっていい。

もちろん、いまでも別荘地としての側面も健在だ。

森の中に建ち並ぶ別荘地

旧軽銀座から交差点に戻り、駅前ではなくまっすぐ旧中山道を歩いてゆく。たくさんのクルマが入ってゆく森の中のレストランの脇を抜ければ、そこはもう別荘地だ。森の中に別荘が建ち並ぶ。

どれも敷地が広いから、軒を連ねているような狭苦しさはない。シーズンオフなのか人の気配はないけれど、手入れはよくされているようだ。だから、夏場にでもなると軽井沢で夏休みを過ごす人たちで賑わうのだろうか。

森の中の別荘地を歩いて抜けて、軽井沢駅前に戻って来た。

橋上駅舎の軽井沢駅に上がる階段の脇には、いかにも古い「軽井沢驛(えき)」と看板を掲げた建物がある。新幹線が開業する以前、信越本線軽井沢駅の駅舎だった建物だ。

いったん取り壊されたが、部材の一部を再利用して復元、旧軽井沢駅記念館になった。それがいまではしなの鉄道軽井沢駅の駅舎として使われている、というわけだ。

しなの鉄道は、新幹線開通と同時にJR信越本線が転換して生まれた第三セクター鉄道だ。お隣の中軽井沢駅の周辺は軽井沢と同じ浅間三宿のひとつ、沓掛宿の町。そこにもいくつものリゾート施設が集まっていて、軽井沢観光の中核を担う地域だ。だから、新幹線からしなの鉄道に乗り継ぐ観光客も少なくない。

そう考えてゆけば、「軽井沢」という町は駅前の商業施設から旧軽、中軽と、なかなか奥の深い町なのだ。県境を越えた群馬県側にも「北軽井沢」という高原の町がある。軽井沢といったら別荘地、リゾート地、避暑地。そんな言葉ひとつで説明しきれない、深遠な魅力を備えているのかもしれない。

撮影＝鼠入昌史

〈レンガ積みのトンネル、塗装のはがれた変電所、世にも珍しい“アプト式”のレール跡まで…軽井沢の奥地に眠る「峠越えの廃線跡」をたどる〉へ続く

（鼠入 昌史）