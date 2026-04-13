〈「年金なんて私が定年になる頃には破綻している」と未納を続けたツケ…熟年離婚で自由を手に入れるはずだった女性を襲う“老後破産”の危機〉から続く

「タダ同然で2500万円のマンションが手に入る」「毎月3000円儲かる」――。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

元同僚の甘い言葉に乗せられ、東京都内のワンルームマンション投資を始めた30代男性。しかし、ふたを開けてみれば固定資産税や修繕積立金などで年間145万円の出費がかさみ、毎月赤字を垂れ流す事態に。男性は厳しい現実にどう対処したのか。

『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（三笠書房）の一部を抜粋して紹介する。



写真はイメージ ©graphica/イメージマート

◆◆◆

元同僚の甘い言葉

「タダ同然で2500万円のマンションが君のものになるよ！」――。

千葉県船橋市に住む30代男性は、元同僚と酒を飲んでいるとき、そう言われた。その男性は、今は転職し、不動産会社に勤めている人間であった。

「そんなうまい話はないよ」と返すと、彼はこう言うのだった。

「ほんとだって。不動産があれば、老後も安心だし、節税対策にもなる。まじで、今度話だけでも聞いてよ」

最近は「老後の資金は2000万円必要」といったニュースも多く目にする。

それもあり、男性は後日、再び元同僚に会うことにした。

その物件は、東京都板橋区の私鉄の駅から徒歩10分のエリアにある、23平米の築浅のワンルームマンションであった。そのマンションの前で、こう言われた。

「このマンションを人に貸すんだよ。想定家賃は8万7000円程度。35年ローンで、年率2.12％。返済額は8万4000円程度で、毎月3000円程度儲かることになる。それでいて35年後には、自分のものになるんだよ！」

このセールストークに、もともとマネーリテラシーの低かった男性は「タダ同然で、マンションをゲットか！」と、舞い上がった。そして購入した。

ふたを開けたら、赤字のたれ流し

さて契約後、「話が違う」ことのオンパレードとなる。こうした物件は、毎月経費が発生する。たいてい、そんな情報は資料に小さく書かれているのみだ。

年間で、固定資産税10万円、修繕積立費と管理費が18万円、ローン返済金が101万円、火災保険料が6万円、サブリース手数料が家賃の10％である。

つまり、年間145万円ほどの出費となり、家賃収入から差し引いて、毎月3万円程度の手出しとなったのだ。

彼には、自分の家のローンもあった。その額は10万円。ほかの出費もあり、給料30万円ではかなりキツイ状況となった。

年を重ねるごとに物件の価値は下がった。3年後、家賃は下がってしまう。一方で修繕積立費は上がり、手出しは月4万円となった。

男性は元同僚に問い合わせようとするも、彼はもう辞めて連絡先もわからなくなっていた。

解約すらできずに途方に暮れる

そこで「早いうちに手仕舞おう」と決める。しかし、不動産会社がそれを認めてくれなかった。「こちらのサブリース契約は、解約不可となっています。そのため、売却は不可能です」と言うのである。

サブリースとは、不動産管理会社がマンションのオーナーから、そのマンションを借り上げ、それを入居者に又貸しする契約方法である。所有者としては、空室リスクを避けることができるため、マンション投資では、多くの人が活用している。通常、サブリースは「2年後解約可能」といった条件で契約を結ぶが、この不動産会社は悪徳業者で、「解約不可」と契約書に書かれており、男性はそれを確かめることなくハンコを押してしまっていた。こうなると、いくら文句を言ったところで、男性に勝ち目はほとんどない。

年月が経つにつれ、さらに家賃は下がり、修繕積立費は上がる。物件自体も資産価値が下がり、周囲の相場を見ると、35年後は、せいぜい800万円がいいところだろう。

最初の10年間は月4万円、その後の25年間は月6万円の手出しだとして、トータルの支払い総額は2280万円となる。つまり、約1500万円の負債を抱えることが予想されるのだ。

男性は今、途方に暮れている。

〈評価額1億5000万円の実家を売るには“10年以上音信不通の姉”のハンコが必要…親の急死で「相続税地獄」に陥った55歳男性の悲劇〉へ続く

（永峰 英太郎／Webオリジナル（外部転載））