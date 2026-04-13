元王者を圧倒した“内容”は「転向後で最も高い完成度」 那須川天心の進歩に米専門メディアもお墨付き「ラウンドが進むにつれて際立った」
那須川が再起戦に勝利。タイトルマッチでのリベンジに前進した(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
4月11日に東京・両国国技館で行われたボクシングのWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で同級2位の那須川天心（帝拳）が快勝を飾った。同級1位の元2階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。強敵を相手に文句のつけようの無い内容で白星を収め、そのファイトは海外でも高く評価されている。
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序盤から鋭いコンビネーションとボディ攻撃で的確に攻め続けた那須川の攻撃の前に、エストラーダが劣勢となる展開が続いた。那須川は下がることなく元王者にダメージを与え続け、9回終了時で相手陣営が試合続行を断念。最後まで攻め抜いた那須川の姿勢が、下馬評を覆す結果を呼び込むこととなった。
米国メディア『BOXINGNEWS 247』はこの試合について、「テンシン・ナスカワが試合開始から終了まで主導権を握った」と評しており、両者のスキルも比較しながら日本人ファイターが優位だったと強調。「スピードの差は早い段階で明らかだったが、ラウンドが進むにつれて継続的なプレッシャーと正確性がより際立っていった」などと振り返っている。
また、敗れたエストラーダには、「見せ場はあったものの、それは限られ、散発的にとどまった」と評価している他、「ナスカワのペースと手数についていくのに苦しんだ。部分的には競り合う場面もあったが、試合の流れを変えるだけの攻撃を繰り出すことはできなかった」と分析。
同メディアは、この試合の印象として、那須川の圧勝だったと説いており、「プロボクシング転向後で最も完成度の高いパフォーマンスだった」と絶賛している他、「テンポを維持し続け、経験豊富な相手にラウンドを通して対応。判定に持ち込ませることなく試合を終わらせ、タイトル挑戦へと前進した」と見解を示している。
昨年11月にWBC世界バンタム級王者決定戦として行われた井上拓真戦でキャリア初の黒星を喫していた那須川が、その悔しさを見事に払拭する勝ちっぷりを見せつけた。そして、劇的勝利でタイトルマッチへの切符を掴んだ27歳のチャレンジャーは、すでにこの先での“リベンジ”を見据えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]