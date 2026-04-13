◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0巨人（4月12日、東京ドーム）

8安打を許しながらも粘り強く投げ、2失点にまとめた巨人の井上温大投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「いいボールを投げていました」と及第点を与えました。

「反省があるとしたら、あのピッチャーゴロですね。捕っておけば、1点ですんだという話なので、そこだけですかね、反省は」

5回、2アウトランナー2、3塁で打席に迎えた岩田幸宏選手。カットボールでピッチャーゴロに打ちとるも、打球をグラブではじいてしまい、誰もいないところにボールが転がってしまいます。その間に3塁ランナーが生還し、0-2。井上投手は悔しそうな表情を見せました。

試合後には「自分のエラーで（記録はヒット）点を与えてしまった場面とか、フォアボールで点を取られてしまったので、そういう防げるところを、次は気をつけていきたいと思います」と反省。杉内コーチも「(去年よりも）粘り強さは出ているかなと思います。次の1点を与えないようにという気持ちは伝わります。ただ相手もプロですからね」と次回以降の登板に期待を込めました。