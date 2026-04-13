【東日本・北日本は広く晴れて5月並の陽気に】

東海から東北では、一日、晴れる所が多く、季節先取りの汗ばむ陽気となるでしょう。暖かい空気の流れ込みが強まる東北では、きのうより大幅に高い所もあり、盛岡は8℃高い20℃の予想です。各地とも朝晩はヒンヤリするので、激しい寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路 :12℃

青森 :18℃ 盛岡 :20℃

仙台 :21℃ 新潟 :20℃

長野 :24℃ 金沢 :21℃

名古屋:24℃ 東京 :24℃

大阪 :24℃ 岡山 :23℃

広島 :22℃ 松江 :23℃

高知 :22℃ 福岡 :21℃

鹿児島:21℃ 那覇 :28℃

【九州・四国では夜にかけて雨】

前線が近づく九州では、一日、雨が降ったり止んだりとなるでしょう。一旦止んだと思っても、夜遅くまで雨具を持ち歩くと安心できそうです。四国もにわか雨の可能性があります。

【北海道では日中急な雷雨に注意】

上空の寒気の影響で、北海道では昼前後から夕方にかけて、雷を伴った急な強い雨に注意が必要です。夜になると天気は回復するでしょう。