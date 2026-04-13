TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【東日本・北日本は広く晴れて5月並の陽気に】
東海から東北では、一日、晴れる所が多く、季節先取りの汗ばむ陽気となるでしょう。暖かい空気の流れ込みが強まる東北では、きのうより大幅に高い所もあり、盛岡は8℃高い20℃の予想です。各地とも朝晩はヒンヤリするので、激しい寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:13℃　釧路　:12℃
青森　:18℃　盛岡　:20℃
仙台　:21℃　新潟　:20℃
長野　:24℃　金沢　:21℃
名古屋:24℃　東京　:24℃
大阪　:24℃　岡山　:23℃
広島　:22℃　松江　:23℃
高知　:22℃　福岡　:21℃
鹿児島:21℃　那覇　:28℃

【九州・四国では夜にかけて雨】
前線が近づく九州では、一日、雨が降ったり止んだりとなるでしょう。一旦止んだと思っても、夜遅くまで雨具を持ち歩くと安心できそうです。四国もにわか雨の可能性があります。

【北海道では日中急な雷雨に注意】
上空の寒気の影響で、北海道では昼前後から夕方にかけて、雷を伴った急な強い雨に注意が必要です。夜になると天気は回復するでしょう。