東日本・北日本は広く晴れて5月並みの陽気に 九州・四国では夜にかけて雨 北海道では日中急な雷雨に注意
【東日本・北日本は広く晴れて5月並の陽気に】
東海から東北では、一日、晴れる所が多く、季節先取りの汗ばむ陽気となるでしょう。暖かい空気の流れ込みが強まる東北では、きのうより大幅に高い所もあり、盛岡は8℃高い20℃の予想です。各地とも朝晩はヒンヤリするので、激しい寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :13℃ 釧路 :12℃
青森 :18℃ 盛岡 :20℃
仙台 :21℃ 新潟 :20℃
長野 :24℃ 金沢 :21℃
名古屋:24℃ 東京 :24℃
大阪 :24℃ 岡山 :23℃
広島 :22℃ 松江 :23℃
高知 :22℃ 福岡 :21℃
鹿児島:21℃ 那覇 :28℃
【九州・四国では夜にかけて雨】
前線が近づく九州では、一日、雨が降ったり止んだりとなるでしょう。一旦止んだと思っても、夜遅くまで雨具を持ち歩くと安心できそうです。四国もにわか雨の可能性があります。
【北海道では日中急な雷雨に注意】
上空の寒気の影響で、北海道では昼前後から夕方にかけて、雷を伴った急な強い雨に注意が必要です。夜になると天気は回復するでしょう。