ヒップホップユニット・Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓが、米・カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス「Ｃｏａｃｈｅｌｌａ Ｖａｌｌｅｙ Ｍｕｓｉｃ ａｎｄ Ａｒｔｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２６（通称・コーチェラ）」に初出演した。

Ｃｒｅｅｐｙ−は初日（日本時間１１日）に登場。出演ステージのトリを務め、１曲目の「ビリケン」からＲ−指定のパワフルなラップと、ＤＪ松永もビートの抜き差しでトラックに抑揚を加えて、場内が熱を帯びる。

「よふかしのうた」など代表曲を展開し、世界的ヒットの「Ｂｌｉｎｇ−Ｂａｎｇ−Ｂａｎｇ−Ｂｏｒｎ」では観客が歌い、そして踊りまくるなど、そのボルテージが最高潮に達した。

Ｒ−指定の「俺たちの言葉と相方の音が言語やいろんなものを超えて、伝わって皆さんと一つになり一緒に楽しめた瞬間、そんな光景をコーチェラで見せてもらいました」というＭＣから、最後は観客の合唱と一体の「オトノケ」で締めた。

１０日にはＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」の主題歌でもある新曲「Ｆｒｉｇｈｔ」もリリース。この後はニューヨーク、シカゴ、メキシコシティを巡る自身初の北米ワンマンツアーを開催するＣｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓが、国内外で存在感を増し続けている。