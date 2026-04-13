二宮和也の多忙ぶりは“高市総理レベル” 新番組タッグのノブが心配「俺まで疲れる(笑)」
日本テレビ系新バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00〜)で共演する二宮和也と千鳥・ノブがこのほど、初回収録後に取材に応じ、“やっと会えた”心境を明かした。
ポスター撮影や宣伝コメント収録のスケジュールが合わず、この日にようやく顔を合わせた2人。互いを気遣いながら軽妙なやり取りで現場を笑わせた。
(左から)ノブ、二宮和也
ノブ：もうニノさんが本当に忙しくて。
二宮：いや、俺じゃないっすよ。
ノブ：いや、本人気づいてないんですよ。自分の忙しさに。
二宮：俺だって会うためのスケジュール2〜3日投げてますから。それ全部蹴られて、(ポスター撮影・宣伝コメントが)1対1になってるんですから。どっちも忙しいんですよ。
ノブ：ニノさんのスケジューリングとかあんまわかんないけど、ニノさんがWBCに行くとか、映画が大ヒットとか、今度は超大作のドラマが始まるとか、『ミステリークラブ!!!』始まるとかのニュースを見ると、めっちゃ他人事なはずなんすけど、俺まで疲れる(笑)。「こんなに働くの!?」「大丈夫かな?」と思って。
二宮：でも、ノブさんもニュースに出てないだけで忙しいから。
ノブ：いや僕は、日常のレギュラーをこなしていって、結構ゴルフとか行けてしまってるんで。そういうマジ息抜きないでしょ?
二宮：まあ確かに確かに。
ノブ：マジ息抜きしたほうがいいですよ。今忙しすぎるの、ニノさんと高市総理ぐらいなんですよ。
二宮：忙しさレベルで言ったらすごいんだ!(笑)
ノブ：WBCからもエコノミーで帰ってきてね。
二宮：でも、こうやってようやく会えたっていうことですよね。
ノブ：うれしいです。
二宮：ありがたい。本当に。
進行：私も何だかうれしいです。
ノブ：なんですかそれ!?
ポスター撮影や宣伝コメント収録のスケジュールが合わず、この日にようやく顔を合わせた2人。互いを気遣いながら軽妙なやり取りで現場を笑わせた。
(左から)ノブ、二宮和也
ノブ：もうニノさんが本当に忙しくて。
ノブ：いや、本人気づいてないんですよ。自分の忙しさに。
二宮：俺だって会うためのスケジュール2〜3日投げてますから。それ全部蹴られて、(ポスター撮影・宣伝コメントが)1対1になってるんですから。どっちも忙しいんですよ。
ノブ：ニノさんのスケジューリングとかあんまわかんないけど、ニノさんがWBCに行くとか、映画が大ヒットとか、今度は超大作のドラマが始まるとか、『ミステリークラブ!!!』始まるとかのニュースを見ると、めっちゃ他人事なはずなんすけど、俺まで疲れる(笑)。「こんなに働くの!?」「大丈夫かな?」と思って。
二宮：でも、ノブさんもニュースに出てないだけで忙しいから。
ノブ：いや僕は、日常のレギュラーをこなしていって、結構ゴルフとか行けてしまってるんで。そういうマジ息抜きないでしょ?
二宮：まあ確かに確かに。
ノブ：マジ息抜きしたほうがいいですよ。今忙しすぎるの、ニノさんと高市総理ぐらいなんですよ。
二宮：忙しさレベルで言ったらすごいんだ!(笑)
ノブ：WBCからもエコノミーで帰ってきてね。
二宮：でも、こうやってようやく会えたっていうことですよね。
ノブ：うれしいです。
二宮：ありがたい。本当に。
進行：私も何だかうれしいです。
ノブ：なんですかそれ!?