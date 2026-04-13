日本テレビの森圭介アナウンサーが１３日までに自身のインスタグラム更新。元ＮＨＫエースアナとの２ショットを公開した。

森アナは「土曜夜、新しい報道番組、やります」と報告。日本テレビの新報道番組『追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ』（２５日スタート、土曜・後１０時）でメインキャスターを務めることを明かした。

タッグを組むのは、３月末にＮＨＫを退職し、フリーに転身した和久田麻由子アナウンサー。「和久田麻由子さんと一緒に仕事する日が来るなんて 人生、何があるかわかりませんね」と記し、２ショットを添えた。

続けて「この歳になってまた新しい舞台で挑戦させてもらえて私は幸せだなぁとつくづく。みなさんのおかげです。ほんとです。ありがとうございます」と感慨深げにつづった森アナ。「ｅｖｅｒｙも引き続きやってますので、平日夕方と土曜夜、どうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「二刀流頑張って」「２人ともファイト」「働きすぎ？？身体に気をつけてくださいね」「今から楽しみにしてます」などの声が寄せられている。