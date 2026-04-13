37歳・Perfumeあ〜ちゃん、腹チラ“ブリッジ姿”でみせた衝撃のボディライン「スタイル良すぎる」「しなやかで美しい〜」
コールドスリープ（活動休止）中のテクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。トレーニング中のカットを公開し、大きな反響が寄せられている。
【写真】「スタイル良すぎる」衝撃のボディラインを披露した37歳・Perfumeあ〜ちゃんの腹チラ“ブリッジ姿”
あ〜ちゃんは、お腹をチラ見せしたタイトなトレーニングウエアでブリッジの姿勢を取ったトレーニングの様子を公開。「こんなのとかもしてるよ 髪どうなってる？」とコメントを添えた。さらに投稿から5分後には、自らその投稿に「なんかちょっとキモイ？w」とツッコミを入れた。
この投稿に「スタイル良すぎる」「弓なりっ ちょとオヘソのうえになにか置きたいレベル」「凄っ！コールドスリープ中も鍛えてて偉いよー」「見た瞬間めっちゃ圧倒されるスタイル、、、なんかもうインテリア(？)」「しなやかで美しい〜」など称賛の声が上がっている。
【写真】「スタイル良すぎる」衝撃のボディラインを披露した37歳・Perfumeあ〜ちゃんの腹チラ“ブリッジ姿”
あ〜ちゃんは、お腹をチラ見せしたタイトなトレーニングウエアでブリッジの姿勢を取ったトレーニングの様子を公開。「こんなのとかもしてるよ 髪どうなってる？」とコメントを添えた。さらに投稿から5分後には、自らその投稿に「なんかちょっとキモイ？w」とツッコミを入れた。
この投稿に「スタイル良すぎる」「弓なりっ ちょとオヘソのうえになにか置きたいレベル」「凄っ！コールドスリープ中も鍛えてて偉いよー」「見た瞬間めっちゃ圧倒されるスタイル、、、なんかもうインテリア(？)」「しなやかで美しい〜」など称賛の声が上がっている。