【義母「ウナギ弁当あげない！」】私の思い分かってくれた？珍しく夫に要請が＜第7話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第7話 珍しく夫に連絡が
【編集部コメント】
あらら……。今回はトオルさんに直接おすそ分けの連絡が入っていたのですね。しかもトオルさんも運よく仕事が早く上がれたようで、ナイスタイミング！ シホさんが根気強くおすそ分けの受け取りに付き合ってくれたから、お義母さんにもようやくシホさんの気持ちが伝わったのかもしれません。このまま平和に、おすそ分けはトオルさんが窓口になってくれるといいのですが……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第7話 珍しく夫に連絡が
【編集部コメント】
あらら……。今回はトオルさんに直接おすそ分けの連絡が入っていたのですね。しかもトオルさんも運よく仕事が早く上がれたようで、ナイスタイミング！ シホさんが根気強くおすそ分けの受け取りに付き合ってくれたから、お義母さんにもようやくシホさんの気持ちが伝わったのかもしれません。このまま平和に、おすそ分けはトオルさんが窓口になってくれるといいのですが……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子