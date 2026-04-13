＜速報＞史上4人目の連覇に向けてマキロイが単独首位で終盤へ 1打差でローズ、ヤングが追う
＜マスターズ 最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の最終ラウンドが進行中。史上4人目の連覇を目指すローリー・マキロイ（北アイルランド）は、11番を終えてトータル11アンダーで単独首位に立っている。
〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?
1打差の2位には21回目の出場で悲願の初制覇を目指すジャスティン・ローズ（イングランド）、マキロイと最終組で回る28歳のキャメロン・ヤング、ラッセル・ヘンリー（ともに米国）らが追う展開になっている。 世界ランキング1位で大会2勝を誇るスコッティ・シェフラー（米国）は13番を終えて2打差の6位タイで終盤に入った。コリン・モリカワ（米国）は12番から5連続バーディでトータル9アンダーで急浮上している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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