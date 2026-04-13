2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは11日（土）、12日（日）に各地で第10節の10試合が行われました。

WEST-Aは首位徳島ヴォルティス（J2）がカマタマーレ讃岐（J3）に5−0の大勝。2位カターレ富山（J2）、3位高知ユナイテッドSC（J3）も勝利し、上位3チームの順位と勝ち点差に変化なし。高知に敗れた4位アルビレックス新潟（J2）は6試合90分以内での勝利なし。愛媛FC（J3）は奈良クラブ（J3）との接戦を制し、順位を6位に上げました。

WEST-Bは、首位テゲバジャーロ宮崎（J2）がロアッソ熊本（J3）に5−0の大勝。勝ち点4差で追いかける2位鹿児島ユナイテッドFC（J3）も勝利を飾りました。サガン鳥栖（J2）がギラヴァンツ北九州（J3）を破り3位浮上。レイラック滋賀FC（J3）、ガイナーレ鳥取（J3）の2チームは1試合未消化の状況です。次節第11節は17日（金）〜19日（日）に開催されます。

【第10節】

＜WEST-A＞

◆富山 2−1 FC大阪（11日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【富山】小川慶治朗（後半12分）キム テウォン（後半41分）【FC大阪】美馬和也（後半22分）

◆徳島 5−0 讃岐（12日、四国化成MEGLIOスタジアム）

得点【徳島】宮崎純真（前半28分）ルーカス バルセロス（前半30分）トニー アンデルソン（前半38分、前半45+1分）柳澤亘（後半3分）

◆愛媛 3−2 奈良（12日、ニンジニアスタジアム）

得点【愛媛】日野翔太（前半18分）田口裕也（前半30分）宮本航汰（後半8分）【奈良】石井大生（後半14分）田村翔太（後半27分）

◆高知 2−1 新潟（12日、GIKENスタジアム）

得点【高知】小林大智（前半32分）濱託巳（前半35分）【新潟】奥村仁（前半4分）

◆金沢 0−0(PK4-3) 今治（12日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

＜WEST-B＞

◆山口 2−1 大分（11日、クラサスドーム大分）

得点【山口】藤岡浩介（前半34分）峰田祐哉（後半45分）【大分】オウンゴール（前半31分）

◆滋賀 2−1 琉球（12日、平和堂HATOスタジアム）

得点【滋賀】ロメロ フランク（前半20分）北條真汰（後半4分）【琉球】浅川隼人（後半7分）

◆鳥栖 1−0 北九州（12日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【鳥栖】鈴木大馳（前半29分）

◆宮崎 5−0 熊本（12日、えがお健康スタジアム）得点【宮崎】土信田悠生（前半23分、後半4分）井上怜（後半22分）松本ケンチザンガ（後半34分）佐藤遼（後半44分）◆鹿児島 3−1 鳥取（12日、白波スタジアム）得点【鹿児島】河村慶人（前半14分）吉尾虹樹（前半43分）武星弥（後半42分）【鳥取】三木直土（前半3分）