2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。11日（土）、12日（日）に第10節の10試合が行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは、川崎フロンターレに勝利。前節は連勝が『7』でストップしましたが、2位以下との勝ち点差を縮めさせませんでした。2位FC東京と3位FC町田ゼルビアも勝利で順位変わらず。浦和レッズにPK勝利した東京ヴェルディが4位に浮上しています。現在の順位は、FC東京と町田は1試合消化が多い状況です。

WESTは、首位ヴィッセル神戸が名古屋グランパスを破り、4連勝達成。京都サンガF.C.はファジアーノ岡山に5得点を奪っての大勝で2位浮上。サンフレッチェ広島は清水エスパルスにPK勝利で連敗を『4』でストップ。アビスパ福岡はV・ファーレン長崎に勝利し3連勝。順位は最下位のままも、勝ち点で岡山に並んでいます。現在の順位は、神戸と清水が1試合消化が多い状況です。

次回は18日（土）、19日（日）に第10節の8試合が開催。すでに1日に第10節を行っている町田、FC東京、神戸、清水の4チームの試合はありません。

【第10節】

＜EAST＞

◆水戸 1−1(PK3-2) 千葉（11日、フクダ電子アリーナ）

得点【水戸】マテウス レイリア（前半45+4分）【千葉】安井拓也（後半30分）

◆町田 1−0 柏（11日、町田GIONスタジアム）

得点【町田】ナ サンホ（後半30分）

◆FC東京 3−1 横浜FM（11日、日産スタジアム）

得点【FC東京】佐藤恵允（前半45分）マルセロ ヒアン（後半19分）オウンゴール（後半34分）【横浜FM】加藤蓮（後半29分）

◆東京V 1−1(PK3-1) 浦和（12日、埼玉スタジアム2OO2）

得点【東京V】染野唯月（後半29分）【浦和】肥田野蓮治（後半1分）

◆鹿島 2−0 川崎F（12日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【鹿島】鈴木優磨（後半8分）レオ セアラ（後半19 分）

＜WEST＞

◆広島 1−1(PK5-4) 清水（11日、エディオンピースウイング広島）

得点【広島】木下康介（後半29分）【清水】オ セフン（後半26分）

◆福岡 1−0 長崎（11日、ベスト電器スタジアム）

得点【福岡】見木友哉（後半17分）

◆神戸 3−2 名古屋（11日、ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】酒井高徳（前半27分）佐々木大樹（後半23分）武藤嘉紀（後半36分）【名古屋】木村勇大（前半29分）森島司（後半7分）

◆京都 5−1 岡山（11日、サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【京都】アレックス ソウザ（前半12分）佐藤響（前半45+5分）ジョアン ペドロ（前半45+9分、後半45+1分）鈴木義宜（後半11分）【岡山】木村太哉（前半31分）

◆C大阪 1−0 G大阪（11日、パナソニック スタジアム 吹田）得点【C大阪】チアゴ アンドラーデ（前半40分）