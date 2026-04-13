米大リーグは１２日（日本時間１３日）、各地で行われドジャースは本拠地ロサンゼルスでレンジャーとの３連戦第３戦に臨み、佐々木朗希が先発した。

大谷翔平の２試合連続先頭打者本塁打で先制点をもらったが、三回に２番のカーターに本塁打を浴びるなどで２失点し、逆転を許した。（デジタル編集部）

レンジャーズ ００２ ０

ドジャース １００

初回、いきなりヒットと四球で無死一、二塁のピンチを迎えた佐々木。ただ、ここから強打者のシーガーらから３者連続三振を奪った。二回も一死二塁と再び得点圏に走者を許したが、三振と邪飛でピンチをしのいだ。

ただ、三回は踏ん張れなかった。先頭の２番カーターに初球の９７・１マイル（１５６・３キロ）の速球を右中間スタンドへ運ばれた。さらに二死一、二塁から７番スミスに右前打を浴び、逆転された。四回も走者を許したが得点は許さなかった。四回まで５安打５四球と苦しみながら、毎回の６三振を奪い、踏ん張っている。

１番指名打者（ＤＨ）で出場した大谷は、初回の初球を右中間へ２試合連続の先頭打者本塁打となる５号ソロ。これで自身の持つ日本選手最長の連続試合出場を４６に伸ばした。