2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは11日（土）、12日（日）に各地で第10節の10試合が行われました。

EAST-Aは首位ベガルタ仙台（J2）がSC相模原（J3）に快勝。3試合ぶりの90分勝利で勝ち点3を獲得し、開幕10連勝。湘南ベルマーレ（J2）はブラウブリッツ秋田（J2）との上位対決を制し5連勝で2位浮上。勝ち点2差で首位仙台を追いかけます。モンテディオ山形（J2）は連勝で4位浮上。横浜FC（J2）は3連敗で、順位を8位に落としました。

EAST-BはいわきFC（J2）が福島ユナイテッドFC（J3）を破り、6連勝で首位キープ。ヴァンフォーレ甲府（J2）は北海道コンサドーレ札幌（J2）に勝利で2位浮上。RB大宮アルディージャ（J2）は松本山雅FC（J3）に4失点を喫し2位から3位に後退。ジュビロ磐田（J2）はAC長野パルセイロ（J3）にPK勝ちで8位から7位に順位を上げています。次節第11節は18日（土）、19日（日）に開催されます。

【第10節】

＜EAST-A＞

◆湘南 1−0 秋田（12日、ソユースタジアム）

得点【湘南】袴田裕太郎（後半17分）

◆山形 1−0 横浜FC（12日、NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】土居聖真（後半20分）

◆栃木SC 5−1 群馬（12日、カンセキスタジアムとちぎ）

得点【栃木SC】大曽根広汰（前半18分）永井大士（前半35分）中野克哉（前半39分、後半9分）西野太陽（前半42分）【群馬】百田真登（前半29分）

◆八戸 4−2 栃木C（12日、CITY FOOTBALL STATION）

得点【八戸】平松航（前半4分）郄尾流星（前半38分、前半45+1分）永田一真（後半3分）【栃木C】山下敬大（前半9分、前半15分）

◆仙台 3−0 相模原 （12日、相模原ギオンスタジアム）

得点【仙台】五十嵐聖己（前半45+3分）梅木翼（後半42分）杉山耀建（後半45分）

＜EAST-B＞

◆甲府 2−1 札幌（11日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】武井成豪（前半45+3分）安田虎士朗（後半40分）【札幌】アマドゥ バカヨコ（前半26分）

◆藤枝 2−1 岐阜（11日、岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）

得点【藤枝】真鍋隼虎（前半41分）矢村健（後半45+7分）【岐阜】北龍磨（前半4分）

◆磐田 1−1(PK4-1) 長野（12日、長野Uスタジアム）

得点【磐田】マテウス ペイショット（前半16分）【長野】藤川虎太朗（前半39分）

◆いわき 3−2 福島（12日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【いわき】山中惇希（前半30分）西谷亮（前半44分）加藤大晟（後半25分）【福島】田中慶汰（前半6分）芦部晃生（後半41分）

◆松本 4−1 大宮（12日、サンプロ アルウィン）得点【松本】村越凱光（前半16分）安永玲央（前半42分）加藤拓己（前半45+4分、後半12分）【大宮】加藤聖（前半40分）