◇プロ野球パ・リーグ 西武2×-1ロッテ(12日、ベルーナドーム)

西武がサヨナラ勝利。西口文也監督は勝利に貢献した選手たちを称賛しました。

試合後、西口監督は「なかなか打てない中、何とか追いついて、最後こういう形で勝てたことは嬉しいですけれども、何とか平良が頑張っているうちに勝ちをつけられるようにしたかったですけどね」と振り返りました。

この日は先発登板の平良海馬投手が被安打5、四死球3つ与えながら7回無失点、「前回の1、2戦よりは少し内容は良くなかったかもしれないですけど、しっかりと投げてくれてました。ここまで防御率も0ということで本当に素晴らしいと思います」と話し、今季ここまで防御率0.00と快投が続く右腕を評価しました。

打線は8回までわずか1安打。西口監督は「平良が頑張っているうちに何とか打って点数をあげたかったんですけど、なかなか打ち崩すことができずヤキモキしてましたけど」と振り返ります。

それでも9回に1点を先制された直後、2アウト2塁の場面で源田壮亮選手が同点タイムリーを放ちました。「本当にあそこ最後というところで1本出してくれて、追いつけたことが勝利につながっているので、非常に大きな1本だったですね」と源田選手の一打をたたえました。

そして、林安可選手が延長10回に来日初ホームランとなるサヨナラ弾。「素晴らしいホームランでしたね。打った瞬間に本人はフェンス直撃かなっていうようなことを言ってましたけど、スタンドまで届くような本当に素晴らしい打球でした」と話しました。

チームは2カード連続勝ち越しとなり、西口監督は「また勝ち越しできるようにね、頑張っていきたいです」と今後へ向けて意気込みました。