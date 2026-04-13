◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５号先頭弾を放って迎えた２打席目は四球を選んで２打席連続出塁となった。

レンジャーズの先発は、ジェーコブ・デグロム投手（３７）。メッツ時代の１８、１９年にサイ・ヤング賞に輝いた右腕だ。ベテランとなっても今季の開幕からの２試合では、最速９９・２マイル（約１５９・３キロ）をマークする剛腕は健在。大谷はこれまで対戦がなく、注目の初対決となった。

１回表は朗希が無死一、二塁のピンチを迎えながら圧巻の３者連続三振。両軍無得点で迎えた１回裏先頭の１打席目は、初球の９７・９マイル（約１５７・６キロ）直球を振り抜き、右翼席に運んだ。２試合連続の先頭弾は朗希を援護する先取点の５号ソロで、４６試合連続出塁にもなった。

朗希は２回まで走者を背負いながら無失点で踏ん張っていたが、３回にカーターにソロを浴びるなど２点を失って逆転された。１―２と１点を追う３回１死一塁の大谷は四球を選んで出塁し、デグロムから２打席連続での出塁となった。その後２死一、二塁で一塁走者の大谷はスタート。二塁走者のコールがスタートを切っていなかったため、コールがタッチアウトになる走塁ミスがあって得点にはつながらなかった。

大谷は１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ３連戦初戦に１安打で４４試合連続出塁の日本人新記録を樹立。勢いに乗った前日１１日（同１２日）の２戦目には本拠地での今季初アーチとなる４号先頭打者本塁打を放った。４試合ぶりとなった一発に試合後には「本拠地で打ってなかったので、なんとか１本打ってこれからもっともっと波に乗りたいなと思います」とコメントしていた。