◇バスケットボール◆Ｂ２リーグ第３０節 福井ブローウィンズ９３―７８ベルテックス静岡（１２日・このはなアリーナ）

ベルテックス静岡の今季ホーム最終戦は福井に７８―９３で敗れた。現役引退を表明しているＰＦ加納誠也（３７）が今季２度目のスタメン出場。プレー時間１２分１８秒で３点シュート３発を決めて３４２６人の観衆を沸かせた。

アリーナが沸いた。第４クオーターの残り１分２０秒過ぎに加納が３点シュートを打ち抜いた。「きょうは決めたいという気持ちだった。３本決められて良かった」と、胸をなで下ろした。

ベルテックスの創設期を支えてきた。Ｂ３参入２年目の２０２０―２１シーズンに加入。当時はコロナ禍で声出し応援も禁止だった。観衆が１０００人に満たないこともあった。「ゼロからのチーム作りだった」と振り返る。当時現役だった大石慎之介コーチ（３８）とともに自治体やスポンサー回りを買って出た。「チームの方向性を決めるために松永（康太）社長ともよく言い合った」。積極的にメディア回りを行ってベルテックスの名を広めた。この日は３０００人を超す観衆の中でプレーし「６年でずいぶん進んだと思う」と感慨にふけった。

試合後の引退セレモニーでは、母と夫人、３人の子供も駆けつけた。長女と長男の手紙に涙を流した。「オレンジのユニホームを着た６シーズンは宝物。まだバスケットをしたいなって思っちゃいました」と素直な思いを吐露した。

あと４試合。かつて所属した山形、福岡戦を残す。「最後まで自分らしくやりきりたい」。誰からも愛された男が本拠のブースターに別れを告げた。（塩沢 武士）