しっかり捉えればホームラン

サトテルこと、阪神・佐藤輝明（27）のコンパクトスイングがチームの勝利を引き寄せている。だが、それによって、「目標」であるメジャーリーグ挑戦のタイム・スケジュールに影響が出始めたようだ。

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開幕10試合を終えた時点での佐藤の打撃成績は、打率3割8分1厘、打点8。ともにリーグトップではあるが、今季1号アーチが出たのは4月7日の東京ヤクルト戦だった。

「昨季は本塁打、打点の二冠王となり、走者のたまった場面での一発や、長打で打点を稼いでいた。今季は対戦チームが対策を講じているせいもありますが、本塁打が出たのは10試合目と遅くなったのは少し意外でした」（在阪記者）

それでも長打率は、5割7分1厘でリーグ2位。長打が打点に直結していないのは、1、2番コンビの近本光司（31）、中野拓夢（29）の出塁率が落ちたからだろう。とくに近本は対戦チームに相当研究されているらしく、同時点での打率は2割3分7厘。阪神打線といえば、1番から5番までがほぼ固定され、「近本が出て、中野が送り、クリーンアップで返す」の攻撃パターンで得点を積み重ねてきた。ペナントレースはまだ始まったばかりであり、阪神打線が本領を発揮するのはこれからだろうが、気になる情報も聞かれた。佐藤の新しい打撃フォームに関する評価だ。

打撃改造？（阪神タイガースの公式Instagrmより）

「一昨年のシーズン後半からフルスイングを辞め、余計な力を入れないスイングに変わりました。バットコンタクト率を高めるための改造です。オフの間にテイクバックも小さくなり、佐藤のなかでは完成系に近づいたのではないでしょうか」（前出・同）

春季キャンプ中も、力感のないスイングで柵越えを連発させていた。高々と上がった打球の放物線を見て、ファンや取材陣は「今年もやってくれる」と確信し、佐藤自身も複数のメディアの前で「（強く振らなくても）しっかり捉えればホームランになる」と答えていた。また、強振しないスイングの利点として体力の軽減も口にし、

「メリットが多い」

とも言い切っていた。しかし、開幕戦から快音を響かせていたわけではない。開幕戦は4打数ノーヒット。WBC明けのオープン戦打撃成績も、14打数1安打で5三振を記録していた。

「WBCでは主に代打での出場になりました。実戦で打席に立つ機会が少なかったため、オープン戦では今一つだったようです」（スポーツ紙記者）

それを短期間で修正し、今日の好調につなげたのはさすがだが、MLBア・リーグ中地区球団のスカウトはこうも評していた。

「WBC後の佐藤のスイングは、さらに小さくなった」

米スカウトの間では「ネクスト日本人メジャーリーガー」の打撃改造が、何かと“話題”になっているそうだ。

米スカウトの見方

「佐藤はWBCの前と後で、スイング時のテイクバックが小さくなったように見えました。バットコンタクト率は上がったのかもしれませんが、将来のメジャー挑戦で、彼がどんなバッターを目指すのかが分からなくなりました」（前出・スカウト）

そもそも、佐藤の素質に米スカウトが気付き、最優先の視察選手になったきっかけは昨年3月のドジャースとの練習試合だった。佐藤はサイ・ヤング賞に2度も選ばれた左腕、ブレイク・スネル（33）から3ランアーチを放っている。

「その一戦は米テレビ局LAによって、アメリカでも放送されました。副音声での解説者席にドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が座り、『スネルはメジャー通算9年、計1000イニングを超える登板において、左バッターに打たれたホームランはたった15本、被打率1割9分5厘なんだ』と話していました。スネルがいかに左バッターを抑えてきたかを話している最中に、佐藤の豪快なホームランが出たんです。打球がスタンド中段に飛び込むまでの間、フリードマン編成本部長は『ウソだろ？』の意味で『Oh、Oh、Oh！』と言っていました。編成本部長の驚きが、スカウトたちに強烈に佐藤を印象付けたんです」（前出・同）

ドジャースファンにも、強い印象を与えたようだ。

今季の開幕戦直後、ドジャースを応援する専門誌「Dodgers Nation」（Web版）が「ドジャース入りが期待される次世代の日本人選手たち」なる特集を組み、その筆頭で佐藤を紹介していた。

＜彼はホワイトソックスと契約した村上宗隆（26）と似たタイプで、長打力はあるものの、積極的な打撃スタイルゆえに三振も多い。だが、常に強い打球を放つことができる。三塁守備に関しては特筆すべきものはない。（正三塁手の）マックス・マンシー（35）が年齢を重ねるにつれ、佐藤の27歳という若さは魅力だ。有望な強打者として、佐藤が台頭してくる可能性がある。WBCでも長打率6割の好成績を残し、その将来性を示した＞

ドジャースファンは佐藤の挑戦を待ち望んでいるのは間違いないが、最大の魅力は飛距離ではなく、「強い打球」と捉えていた。今、米スカウトたちは脱力打法に変わったことで強い打球を飛ばせるのかどうかを見極めているというわけだ。

やはり基本は豪快スイング

「WBC中、NPBから選出された野手陣は、MLB組の大谷翔平（31）や吉田正尚（32）のフリー打撃練習に見入っていましたが、彼らもテイクバックは小さくてもスイングそのものは豪快で力強い。2023年の前回大会で村上は、メジャー投手のスピードボールに対応しようとし、テイクバックの小さいスイングに改造しました。22年の三冠王獲得後、彼の打撃に豪快さがなくなったのは、その影響だと言われています」（前出・同）

村上が大型契約を結ぶことができなかったのは、こうした要因もあったのではないか。

打率トップを走る佐藤の成績を改めて見直してみると、開幕10試合終了時点で三振12はリーグ2位タイ（同時点）。三振の多さは変わっていないが、本塁打「1」はやはり気になる。もっとも、得点圏打率は6割2分5厘で、規定打席数に到達した12球団選手のなかでも圧倒的に高い。

「ホームランか、三振」のスタイルから変貌を遂げたが、米スカウトは打球速度と強さに指標を変えて佐藤の評価をやり直している。

デイリー新潮編集部