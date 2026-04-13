開催：2026.4.13

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 6 - 9 [エンゼルス]

MLBの試合が13日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとエンゼルスが対戦した。

レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。

1回表、6番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CIN 0-2 LAA、7番 ローガン・オハピー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 CIN 0-3 LAA

2回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 CIN 0-4 LAA、4番 ホルヘ・ソレア 5球目を打ってセンターへの犠牲フライ 2塁ランナーはアウト ダブルプレイでエンゼルス得点 CIN 0-5 LAA

4回表、8番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 CIN 0-6 LAA、3番 ジョ・アデル 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 CIN 0-7 LAA

7回表、8番 オスワルド・ペラザ 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 CIN 0-8 LAA

8回表、6番 ノーラン・シャヌエル カウント3-1から押し出しの四球でエンゼルス得点 CIN 0-9 LAA

8回裏、4番 サル・スチュワート 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 1-9 LAA、ピッチャー サミュエル・バックマンがワイルドピッチでレッズ得点 CIN 2-9 LAA、さらにファーストが悪送球でレッズ得点 CIN 3-9 LAA

9回裏、3番 エリー・デラクルス 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 6-9 LAA

試合は6対9でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 05:51:44 更新