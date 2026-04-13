ピッタリ白ニット×短めレギンスで圧巻スタイル炸裂…韓国人気チアの「半端ない」美貌にファン釘付け

韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘが美スタイル際立つスポーティーSHOTを公開してファンを釘づけにしている。

【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的スタイル

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「運動しないと〜」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、スポーツ施設とみられる屋外で溌溂としたスマイルをカメラに見せるイ・ダヘが写っている。艶やかなロングヘアをなびかせ、白で統一したクロップド丈の長袖ニットとショートレギンスというコーディネートに身を包んでいる。

サプリメントのボトルを手に両手を頭に当てたり、お茶目に舌を出したり、キュートにウインクをしたりと多彩な魅力でファンを虜にしたイ・ダヘ。ボリューミーかつ引き締まったプロポーションが際立つ彼女の美貌には、「ダヘさん可愛すぎる」「半端ないですね…」「見るだけで健康的になれる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれのイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。