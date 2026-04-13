プロ野球セ・リーグでは12日、各地で3試合が行われました。

3連勝中の首位・阪神は、敵地で迎える中日との3戦目。対する中日の先発・郄橋宏斗投手を5回に攻略し、中野拓夢選手と森下翔太選手の連続タイムリーで3点を先制します。阪神の先発・郄橋遥人投手はこの3点を守り切り、今季2試合目となる完封勝利。9回123球を投げ、10奪三振を記録しました。これで阪神は今季初の同一カード3連勝。首位を守っています。

そんな阪神を追う2位ヤクルトは、先発・高梨裕稔投手が好投。6回までパーフェクト投球を披露します。これを援護すべく打線は3回に連打と送りバントで好機をつかみ、ゴロの間に先制。さらに5回にもヒットと四球で好機をつかみ、ピッチャーのグラブをはじくタイムリーで2点リードとしました。高梨投手は7回に初ヒットを許し、この回を投げ終えて降板。それでも8回をプロ初登板となったドラ4ルーキー・増居翔太投手が無失点でしのぎ、9回を新守護神・キハダ投手が抑える完封リレーとしました。これでヤクルトは2連勝。巨人との同一カードを勝ち越しました。

前日5位DeNAに敗れた4位広島は、2回に好機をつかみ坂倉将吾選手の犠牲フライで先制。さらに4回にも連続タイムリーなどで3点を追加します。しかしその裏にはDeNAが反撃。ヒュンメル選手がソロHRを放ちます。さらに佐野恵太選手もフェンス直撃の2塁打で続き、2アウト2塁の場面で山本祐大選手がタイムリー2塁打。DeNAが2点差まで追い上げると、7回にはルーキー・宮下朝陽選手がプロ初HR、勝又温史選手が同点タイムリー2塁打、度会隆輝選手が勝ち越し2ランと一挙4得点。勝ち越しに成功。8回にはファビアン選手の一発を浴びるも、DeNAが逃げ切り2連勝としました。なお初戦は降雨の影響で中止となっており、同一カードはDeNAの2勝無敗となっています。

＜12日のセ・リーグ結果＞

◆阪神 3-0 中日

勝利【阪神】郄橋遥人（2勝）

敗戦【中日】郄橋宏斗（2敗）

◆ヤクルト 2-0 巨人

勝利【ヤクルト】高梨裕稔（1勝）

敗戦【巨人】井上温大（1勝1敗）

セーブ【ヤクルト】キハダ（6S）

◆DeNA 6-5 広島勝利【DeNA】中川虎大（1勝）敗戦【広島】森浦大輔（1勝2敗1S）セーブ【DeNA】山粼康晃（4S）本塁打【DeNA】ヒュンメル1号、宮下朝陽1号、度会隆輝2号【広島】ファビアン2号