◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0巨人（4月12日、東京ドーム）

6回までヤクルトの高梨裕稔投手に完全に抑え込まれていた巨人打線。7回1アウトの場面で打席に入った中山礼都選手がセンター前にボールを運び、“完全投球”を防ぎました。

「チーム的にもノーヒットでしたが、そういう意識はなく、ピッチャーとの勝負で自分がしっかり結果を残せるようにという感じで入りました」

試合後、こう語った中山選手。開幕から4戦はスタメン出場が続いていましたが、打撃で思ったような結果を出せず、ベンチスタートの日も出てきました。阿部慎之助監督は「レギュラー決まってませんのでね。みんな競争と思って。結果を残せば使いますし、残さなかったら競争ですから」と語っていて、その意味は十分に理解しています。

「もちろん分かってますし、自分がよければ、試合に出られますし、ダメだったら、出られないだけなので、コンスタントに結果を残せるようにやっていきたいなと思います」

ベンチにいるときにも、キャッチャーの配球や坂本勇人選手らベテラン勢の打席でどのボールに手を出して、どのボールに手を出さないか、などの勉強。チャンスをもらったときにしっかり期待にこたえることができるよう日々、バットを振ります。