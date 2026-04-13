俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話が放送され、第4章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる…という展開。

長政の裏切りを予見し、周辺の地形を書き留めていた竹中半兵衛（菅田将暉）。狭い場所に敵を誘い出しての迎撃、という策も的中。織田軍を逃げ切りに導いた。

激闘が続く中、咳き込む一幕も。仲間の心配に「大事ない。土埃を吸い込んだだけでござる」と語ったが…。

SNS上には「フラグやめて」「早すぎない？」「もう夭折フラグ」などと悲痛な声が続出。不安が広がった。

この回の劇中の年代は1570年（元亀元年）。竹中半兵衛は9年後の1579年（天正7年）、播磨攻めの陣中で病死している。

俳優の古谷一行が稀代の軍師を演じた1996年の大河「秀吉」は6月9日、第23話「半兵衛の死」がオンエアされた。

次回は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。