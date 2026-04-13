「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

桜が舞う仁川で１番人気の２歳女王スターアニスが輝いた。中団から上がり最速タイの末脚で突き抜け、２馬身半差の快勝。最優秀２歳牝馬の桜花賞制覇は、２３年リバティアイランド以来３年ぶり１２度目。２着には５番人気のギャラボーグ、３着には１２番人気のジッピーチューンが入った。なお４着アイニードユー、５着アランカールまでの上位５頭はオークス（５月２４日・東京）の優先出走権を獲得した。

女王の座は譲らない。スターアニスが上がり最速タイ（３Ｆ３３秒７）の末脚を繰り出し、馬場の真ん中を突き抜けてＧ１連勝を果たした。混戦ムードが漂う中、終わってみれば“１強”を証明する完勝劇。左手で１冠目をアピールし、力強くガッツポーズした松山は「２歳女王として負けられない戦いでしたし、絶対に勝つんだという気持ちでした。強いスターアニスを見せられて、本当にうれしく思います」と満開の笑顔を見せた。

リリージョワがゲートで突進したため８分遅れの発走となったが、五分のスタートを決めると中団で脚を温存。進路がふさがり、手綱を引っ張る場面もあったが「馬を信じて、馬のリズムを一番に」と松山。体勢を立て直して再び流れに乗った。直線では「手応え十分で追いだしを我慢する余裕もありました」。持ったまま先頭に並び掛け、残り３００メートルで追い出されると、あとは独壇場。追いすがるギャラボーグを一気に突き放し、１馬身１／４差だった阪神ＪＦより着差を広げる２馬身半差でゴール板を駆け抜けた。

高野師は「リズムを崩しかけた所から最後は突き抜けるんですから。能力が高く、それを出し切るメンタルがありますね。信じていたけど、びっくりしました」と声を弾ませた。意外にもクラシックは初勝利。９回目の桜花賞挑戦で待望の勝利をつかみ、「クラシックの重みは競馬ファンの時から感じていました。スターアニスにとっても重たい勝利だと思いますし、本当にうれしいです」と喜びをかみしめた。

今後について指揮官は「現時点では一切決まっていません」と未定を強調しつつ、「性格がいいですし、調教の感触やレースのパフォーマンスからも、やれそうな感じはあります」と距離延長にも手応えをにじませる。暮れに続き、春の仁川でも星のような輝きを放ったドレフォン産駒は、どんな路線でも主役を譲るつもりはない。