「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

桜が舞う仁川で１番人気の２歳女王スターアニスが輝いた。中団から上がり最速タイの末脚で突き抜け、２馬身半差の快勝。最優秀２歳牝馬の桜花賞制覇は、２３年リバティアイランド以来３年ぶり１２度目。２着には５番人気のギャラボーグ、３着には１２番人気のジッピーチューンが入った。なお４着アイニードユー、５着アランカールまでの上位５頭はオークス（５月２４日・東京）の優先出走権を獲得した。

好位から進んだ５番人気のギャラボーグが、粘り強く伸びて２着に食い込んだ。１番人気に支持された前走のデイリー杯クイーンＣはまさかの９着に沈んだが、改めて底力の高さを示してみせた。

道中は先行集団へポジショニング。抜群の手応えで直線に向くと、追い込み勢に迫られながらも懸命に前へ前へしぶとく脚を伸ばした。西村淳は「勝ち馬が強かったですね。陣営も一生懸命手を尽くしてくれました。まだまだ巻き返せるように頑張りたい」とスターアニスへのリベンジを誓った。

昨年の阪神ＪＦに続き、またもＧ１で２着。杉山晴師は「西村ジョッキーは普段の調教からケイコもつけてくれていましたし、スタッフもよくやってくれた」と健闘をたたえながらも、「僕としてはもっといい状態で臨まなければいけなかった」と悔しさをにじませた。