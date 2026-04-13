「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

桜が舞う仁川で１番人気の２歳女王スターアニスが輝いた。中団から上がり最速タイの末脚で突き抜け、２馬身半差の快勝。最優秀２歳牝馬の桜花賞制覇は、２３年リバティアイランド以来３年ぶり１２度目。２着には５番人気のギャラボーグ、３着には１２番人気のジッピーチューンが入った。なお４着アイニードユー、５着アランカールまでの上位５頭はオークス（５月２４日・東京）の優先出走権を獲得した。

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スターアニスの力がちょっと抜けていました。スタートが良かったし、道中も中団でじっくり構えて、いつでもゴーサインを出せる態勢。そして、直線で抜け出す時の脚が素晴らしかった。最後は余裕も感じさせるくらいで本当に強かったです。それにしても、以前は１回レースを使ってから本番に臨むパターンがセオリーでしたが、近年はＧ１に直行するケースが多くなってきました。このローテでも、しっかり馬の力を出し切れるような調教のノウハウが定着してきたということでしょうね。

２着のギャラボーグも好位からしぶとく粘っていました。前走がアレッという内容で負けましたが、やっぱり実力があります。終わってみれば２歳Ｇ１の１、２着馬が、ここでもワンツーですから。勢力図は変わっていなかったですね。驚いたのは３着のジッピーチューン。道中は後方２番手から。直線でも進路を探しながら、外に行きかけて内に入ったりしましたが、ゴール前で最内から伸びてきました。この馬も能力がありますね。オークスでは面白い存在になりそうです。

アランカールは最後方からの競馬で５着。現状ではスターアニスにはかなわないですね。９着ドリームコアは、いいところがありませんでした。右回りが良くないのかもしれません。ただ、左回りの東京なら巻き返しがあると思います。（元ＪＲＡ調教師）