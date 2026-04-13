バレーボールのSVリーグ女子は、チャンピオンシップ・セミファイナルに進出する4チームが12日に出揃った。

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すでにレギュラーシーズン優勝のNECレッドロケッツ川崎は、11日に一足はやく準決勝への切符を手にした。12日に3試合が行われ、昨季優勝の大阪マーヴェラス（レギュラーシーズン4位）がヴィクトリーナ姫路に2連勝し、NEC川崎と対戦することが決定。昨季の決勝カードとなった。皇后杯の決勝でも同カードとなったが、どちらも大阪MVが勝利している。

その他は、レギュラーシーズン2位のSAGA久光スプリングスが3位のPFUブルーキャッツ石川かほくが勝ち上がり、上位チームが貫禄を見せた。

※写真は左から大阪MV・田中瑞稀選手、NEC川崎・佐藤淑乃選手

【チャンピオンシップ 準決勝】

■4月17日（金）

NEC川崎ー大阪MV

■4月18日（土）

SAGA久光ーPFU

NEC川崎ー大阪MV

■4月19日（日）

SAGA久光ーPFU

NEC川崎ー大阪MV

■4月20日（月）

SAGA久光ーPFU



※2戦先勝方式で行われ、どちらかが2勝した場合、3戦目は開催されず