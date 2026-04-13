将来的な人手不足などに対応するため、ワンマン運転の拡大を進めるＪＲ東日本は、２０２２年３月からワンマン運転を実施している相模線（茅ヶ崎―橋本駅間）の車両に、近く、人工知能（ＡＩ）を用いた新たな人物検知機能を導入する。

駅発車時に車両に接近する人物を検知し、運転士に通知することで、安全性を高めるのが目的だ。（北川穂高）

ＪＲ東日本横浜支社管内では、相模線をはじめ、２４年３月に鶴見線（鶴見―扇町・大川・海芝浦駅間）、２５年３月に南武線（立川―川崎駅間）がワンマン運転を開始。今年３月１４日からはさらに横浜・根岸線（八王子―大船駅間）がワンマン化した。２７年には、京浜東北・根岸線（蒲田―大船駅間など）もワンマン運転に移行する予定だ。

ワンマン運転では、乗客の乗降確認やドア操作を行っていた車掌は不在となり、ドアの開閉は運転士が操作する。ＪＲ東は、ワンマン化に伴い「車載ホームモニタシステム」を導入し、車両側面に搭載したカメラ画像を運転席に表示し、運転席から乗降の確認を行っている。

相模線で導入されるのは、車両側面のカメラの画像をＡＩで解析し、ホーム上の人物を検知して運転士に音声で「旅客接近を検知しました」と通知するシステムだ。車両の前後に付けられた二つのカメラの画像を統合して解析することで、カメラから離れたところにいる人の検知率を安定させた。

２３年から相模線で実証実験を実施しており、様々な時間帯や天候の条件下で機能するか検証するなどしていた。

今回、相模線の一部の編成から順次導入され、２６年度中には同線の全編成で使用される予定。同社は相模線以外にも、車両側面カメラを使用しているワンマン運転の路線の中で、ホーム上の混雑が目立つ駅がある路線を対象に、拡大を検討している。

ＪＲ東・横浜支社の担当者は「ＡＩは異常検知などを迅速に行えるが、現場の総合的な判断などは人でなければ難しい部分もある。今後も人とシステムの融合で安全レベルを向上させていく」としている。