【50代の春イメチェン】はコレかも！ マネするだけで速攻今っぽ♡「大人のシャレ見えボブ」

今のボブに飽きてきたら、カットやカラーを少しだけ変えてアップデートを図ってみて。顔まわりのレイヤーやハイライトなど、大人世代の魅力を引き立てる工夫を取り入れることで、鏡を見るのが楽しみになるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、春のイメチェンにふさわしい、こなれ見えするボブスタイルをご紹介します。

白髪を活かしたハイトーンボブ

ハイトーンのミルクティベージュが目を惹く、柔らかい質感のショートボブです。白髪を活かして淡く染め上げることで、白髪をカバーしながら若々しい雰囲気に。毛先のぷつっとしたラインを残しつつ、耳掛けによる自然な毛流れを作ることで、洗練された印象を演出できそうです。

顔まわりに動きを出す、レイヤーボブ

こちらも、明るめのミルクティーベージュを合わせたスタイルです。顔まわりとトップにレイヤーを入れて髪をふんわりと流すことで、重くなりがちなボブに軽やかな動きをプラスしています。一方、毛先は内に入れてまとまりよく仕上げているので、上品な雰囲気を大切にしたい人にもフィットしそうです。

クセを味方につける、フェミニンボブ

ベージュカラーが柔らかな表情を引き立てる、ナチュラルなこなれ感漂うフェミニンボブです。ベースを少し外ハネにし、表面の毛束をゆるく動かすことで、クセを活かしたような自然な毛流れを表現しています。計算しすぎないラフな質感が、春らしい軽やかさをまといたい人にちょうどいいバランスと言えるでしょう。

立体感を生む、大人のふんわりボブ

グレージュカラーのボブです。全体にベージュ系のハイライトを散らすことで、チラホラと混ざる白髪をなじませながら、美しい立体感を生み出しています。レイヤーを入れたことで、ふんわり軽やかに毛束が流れているので、ボリューム感が気になる人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@katayu1204様、@rico_salon様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里